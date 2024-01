Compare as principais cenas de 'Renascer', entre o remake e a versão original de 1993

São Paulo

Com o início da novela "Renascer", internautas já começaram a comparar cenas do folhetim original, de 1993, com aquelas do remake assinado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, o autor da história.

Humberto Carrão em cena do primeiro capítulo de 'Renascer' - Reprodução/Globo

A primeira comparação foi entre as cenas em que José Inocêncio é esfolado e pendurado nu em uma árvore por capangas do coronel Firmino, vivido por Enrique Diaz —personagem que, na versão original, não aparecia, mas era apenas citado pelo vilão principal da trama, Teodoro.

O ataque violento acontece logo que Inocêncio chega a Ilhéus, com o intuito de se tornar produtor de cacau e prosperar. Pendurado de cabeça para baixo e ensanguentado, o homem pede para morrer, mas é encontrado por Rachid, que costura sua pele e o leva para a fazenda de Cândida, interpretada por Maria Fernanda Cândido.

Outras cenas icônicas para a trama também já apareceram no remake. É o caso do momento em que José Inocêncio vê Maria Santa, interpretada por Duda Santos, pela primeira vez, em um cortejo de Bumba Meu Boi. O rapaz logo se apaixona.

Depois, outra emboscada é encomendada contra José Inocêncio, dessa vez por assassinos enviados pelo coronel Belarmino, outro fazendeiro de cacau. Inocêncio leva um tiro, mas não morre, e captura o atirador, vestindo-o com suas roupas. A dupla do capanga atira em seu companheiro, pensando ser Inocêncio.

Inocêncio descobre que os homens eram da fazenda de Belarmino, e manda deixar os corpos na porta da propriedade inimiga, como recado.