'Vicky e a Musa', de Rosane Svartman, chega à segunda temporada; veja onde ver

Jovens de Canto Belo receberam a visita de Euterpe, a musa grega da música, e do deus Dionísio e se animaram a montar uma peça no abandonado Teatro Parnasus. Mas a primeira safra da série "Vicky e a Musa", criada por Rosane Svartman, autora de "Vai na Fé", termina com a chegada do dono do estabelecimento, que pretende vender o lugar.

Elenco da série 'Vicky e a Musa' - Estevam Avellar/Globo

A nova temporada mostra como se resolve o impasse, além de juntar novos pares românticos ao som de sucessos antigos e modernos.

Globoplay, 12 anos

Love Has Won: O Culto da Mãe Deusa

A trajetória da líder espiritual americana Amy Carlson, que se proclamava a "Mãe Deusa", é narrada nesta minissérie documental em três episódios. Entre outras loucuras, ela prometia a seus seguidores uma fuga do mundo real por meio da internet.

HBO Max, 16 anos

Kübra

Nesta série turca, um homem começa a receber mensagens de uma entidade misteriosa chamada Kübra, que prevê o futuro. Quando essas previsões se mostram acertadas, ele conquista um grande número de seguidores —e alguns inimigos poderosos.

Netflix, 16 anos

Boleiros: Vencedores e Vencidos

Em homenagem aos 65 anos de Paulo Miklos, o canal exibe filmes dos quais o músico e ator participou. Como esta comédia de 2006 dirigida por Ugo Giorgetti, ambientada no universo do futebol.

Canal Brasil, 22h30, 12 anos

Salut Mes Ami.e.s!

O documentário de Liliane Reis Souza acompanha 13 adolescentes que cursam o ensino médio no Colégio Brasil-França, em Niterói, no Rio de Janeiro —única escola pública da América Latina em que as aulas são em português e francês.

CineBrasilTV, 22h30, livre

Escape Room 2: Tensão Máxima

A atração da faixa "Cine BBB", que exibe o mesmo filme visto por integrantes do reality nesta quarta, é o segundo longa da franquia de terror, em que os sobreviventes do primeiro desafio precisam escapar de novo de ambientes mortais.

Globo, 23h15, 14 anos