Faixas de Djavan, Gal Costa, Maria Bethânia e Roberto Carlos somem do Spotify

Neste domingo, 28, usuários do streaming de música Spotify começaram a se queixar no X, ex-twitter, que músicas de artistas como Djavan, Gal Costa, Maria Bethânia, Roberto Carlos e Plastic One, a banda de John Lennon com Yoko Ono, sumiram da plataforma.

Ensaio de Djavan para o álbum de inéditas 'D', de 2022 - Gabriela Schmidt/Divulgação

Procurada pela reportagem, a assessoria do Spotify afirmou que está apurando o que pode ter acontecido.

No caso do Djavan, os álbuns "Djavan" de 1978 e 1989, "Meu lado", de 1986, "Puzzle Of Hearts", de 1990 e "Rua Dos Amores", de 2012, aparecem picotados na plataforma, com apenas algumas músicas disponíveis. "Malásia", de 1996, está com quase todas as faixas indisponíveis.

Hits como "Oceano", "Sina" e "Asa" estão indisponíveis. O mesmo acontece com "Pra Rua Me Levar" e "Você Não Sabe", duas canções gravadas ao vivo de Maria Bethânia, e "Tenha Calma", do álbum "Memória da Pele", de 1989.

"Tenda", faixa do álbum "Gal Canta Caetano", de 2004, também não aparece mais na plataforma. O mesmo acontece com "Açaí", dueto de Gal com a banda Roupa Nova. A trilha sonora do filme "Gabriela, Cravo e Canela", de Bruno Barreto, sumiu quase que completamente.

Também de Gal Costa, "Nuvem Negra" e "Serene", do álbum "O Sorriso do Gato de Alice" e "Nada Mais", "Chuva de Prata" e "Topázio", do disco "Profana", também estão indisponíveis.

Do álbum "A Pele do Futuro", o último da cantora gravado ao vivo em 2019, as faixas "Azul" e "As Curvas da Estrada de Santos", letra eternizada também na voz do Roberto Carlos, não estão mais disponíveis.

Do Rei, aliás, saíram do Spotify a maioria das faixas dos álbuns "Roberto Carlos" das décadas de 1980 e 1990.

No caso de artistas internacionais, foi notada a ausência das músicas da Plastic Ono, banda de John Lennon e Yoko Ono.

Os discos retirados são distribuídos pela Sony Music e CBS, e não estão ausentes de outros streamings de música como Amazon Music e Deezer. A assessoria da Sony afirmou que irá checar o ocorrido e que se manifestará caso o problema envolva a gravadora e não apenas o Spotify.