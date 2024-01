Filme sobre cantora Amy Winehouse com Marisa Abela ganha trailer; veja

São Paulo

O primeiro trailer do filme biográfico sobre a cantora Amy Winehouse foi divulgado nesta quinta-feira (11) e mostra a artista fugindo de uma multidão de fotógrafos.

O trailer do filme também mostra cenas do início de sua carreira e a conturbada relação com Blake Fielder-Civil. Intitulado "Back To Black", a produção deve estrear em maio deste ano.

Amy Winehouse durante apresentação em 2008 - Shaun Curry / AFP

Estrelado pela atriz Marisa Abela e dirigido por Sam Taylor-Johnson, cineasta por trás do filme "Cinquenta Tons de Cinza", o longa explora a ascensão e a morte trágica da artista.

A cantora, morta aos 27 anos de idade, em 2011, foi uma garota tímida e introvertida, fã dos clássicos de jazz, que se tornou uma das mais celebradas vozes da música do mundo. Isso com uma estética retrô, uma atitude contestadora e letras de uma franqueza cortante.

A família da cantora fez parceria com os produtores do projeto, Alison Owen e Debra Hayward, em 2018, sendo que os lucros do filme beneficiariam a Amy Winehouse Foundation.

"Agora nos sentimos capazes de celebrar a vida e o talento extraordinários de Amy", disse o pai de Winehouse, Mitch, em um comunicado à época.

Em 2022, Tyler James, amigo da cantora, lançou um livro sobre ela e disse que Amy teria largado a música e a dependência química caso estivesse viva. Na obra, ele lembra ainda que a cantora estava tentando se livrar das drogas quando morreu.