Green Day e Jimmy Fallon fazem show surpresa no metrô de Nova York; veja

A banda Green Day, junto do apresentador Jimmy Fallon, fez uma apresentação surpresa na estação 47-50 Rockefeller Center, do metrô de Nova York, que surpreendeu vários passageiros.

Green Day e Jimmy Fallon fazem show surpresa no metrô de Nova York

O show fez parte de um dos quadros do The Tonight Show, talk show do comediante, já conhecido por rodar quadros inventivos com famosos, envolvendo a participação do público.

O grupo, que lançou o disco "Saviors", seu 14º álbum de estúdio, nesta sexta-feira tocou faixas como "Dilemma," "Look Ma, No Brains!" e "American Idiot" —primeiro disfarçados como músicos de rua, antes de assumir suas identidades verdadeiras.

O conjunto formado por Billie Joe Armstrong (guitarra e vocais), Mike Dirnt (baixo e vocais) e Tré Cool (bateria) estava na cidade para fazer um show no Irving Centr, que marcou o lançamento do novo trabalho.