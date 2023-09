Jimmy Fallon admite abusos contra equipe, e Jerry Seinfeld sai em sua defesa

São Paulo

Jimmy Fallon pediu desculpas aos seus funcionários pelo seu comportamento durante as gravações de seu programa.

O programa 'The Tonight Show' com Jimmy Fallon é apenas um dos que devem ser substituídos por reprises - Getty Images via BBC

O apresentador do famoso talk show da NBC se reuniu com a equipe em uma chamada por Zoom horas depois da revista Rolling Stone publicar, nesta quinta-feira (7) uma reportagem que o acusa de instaurar um ambiente tóxico no trabalho. Falaram à reportagem 14 ex-funcionários e dois atuais empregados do canal, em condição de anonimato.

Na publicação, os acusadores relataram acessos de raiva de Fallon e também afirmaram que se sentem intimidados e ameaçados pelo apresentador. Três supostas vítimas disseram que passaram a cogitar o suicídio. Quatro delas passaram a ir ao psicólogo, depois de começar a trabalhar no "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

"É constrangedor e me sinto muito mal", teria dito Fallon, na reunião por Zoom. "Desculpe se envergonhei você, sua família e amigos. Me sinto tão mal, que não consigo te contar".

De acordo com a reportagem, os bastidores do programa teriam "salas de choro" para os funcionários se recuperarem dos chiliques e acessos de raiva do apresentador.

Uma dessas situações foi presenciada pelo ator Jerry Seinfeld, que viu Fallon repreendendo, de maneira grosseira, um dos auxiliares do programa.

Por isso, Seinfeld aconselhou que Fallon se desculpasse com a equipe, o que finalmente fez. À revista, o ator saiu em defesa do apresentador, dizendo que as acusações são estúpidas.