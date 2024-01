João Carreiro homenageou Marília Mendonça e avô em músicas; ouça

São Paulo

A última música do cantor sertanejo João Carreiro, morto nesta quarta-feira (3), foi lançada no final de dezembro em homenagem ao avô, que já havia morrido.

Na letra, ele canta que recebeu uma ligação do pai e, de imediato, seu peito estremeceu. "Quando recebi a notícia / Que meu avô faleceu / Meu pai me disse meu filho / Infelizmente não deu / Nosso caboquim danado / Grande companheiro amado / Agora foi morar com Deus", diz a música.

Ele também fez uma música em homenagem à Marília Mendonça depois que a sertaneja morreu em um acidente de avião, em 2021. "Descanse em paz estrelinha/ Foi cumprida a sua jornada/ Fez isso como ninguém/ E para sempre será lembrada/ O artista vai/ Mas sua obra fica", diz a letra.

O sertanejo morreu os 41 anos após realizar uma cirurgia cardíaca. A morte foi confirmada pelo ex-colega de palco, Capataz, e pela esposa do cantor, Francine Caroline, através do Instagram. O velório acontecerá nesta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Natural de Cuiabá (MT), João passou por um procedimento para implantar uma válvula no coração. Ele sofria de um prolapso da válvula mitral, condição que torna irregular o batimento cardíaco e causa palpitações e falta de ar.

João Carreiro se tornou conhecido ao fazer dupla com Capataz e emplacou hits que caíram nas graças do público da música sertaneja, como "Bruto, Rústico e Sistemático" e "Xique Bacanizado". O último show dele foi na cidade de Pedra Preta (a 240 km de Cuiabá), na virada do ano.