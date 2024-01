Lobão anuncia turnê que comemora os 50 anos de sua carreira na música

São Paulo

O cantor Lobão anunciou na última quinta-feira (18) a turnê "50 Anos de Vida Bandida", que comemora as cinco décadas da carreira do artista com uma série de shows.

O cantor Lobão - Bianca Tatamiya

Em uma publicação no Instagram, o cantor escreveu que sua trajetória na música sempre foi marcada pela rebeldia e as polêmicas, o que o torna numa figura adequada às características do gênero do rock. "Para se dedicar ao rock no Brasil, você deve ter pelo menos uns dois parafusos soltos nos miolos", disse o músico.

"O Brasil sempre teve uma relação de amor e medo com o rock'n'roll. E isso torna nossa jornada bem mais excitante, pois aprendi com a vida a nunca me fazer de vítima, e sempre sair mais forte de todos os obstáculos e dificuldades."

Lobão ainda escreve na publicação que é a sua hora de celebrar a vida, a excelência, o amor, a capacidade de reinvenção, a criatividade, os amigos, os irmãos queridos e até os seus inimigos.

A produção dos shows ainda não divulgou as datas, os locais e os ingressos da nova turnê de Lobão.