Onde assistir a 'Thank You, Goodnight', sobre as glórias e os dramas da Bon Jovi

Bon Jovi, uma das bandas mais populares do planeta, lançou centenas de sucessos, tocou em palcos pelo mundo inteiro e vendeu milhões de discos em seus 40 anos.

Fotografia que integra o documentário 'Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi' - Divulgação

Mas também viveu grandes dramas, com a saída de Richie Sambora do grupo em 2013 e a cirurgia de Jon em suas cordas vocais em 2022. Seu legado no rock é inegável e está todo documentado em "Thank you, Goodnight".

Star+, 16 anos

O Caso Asunta

Rosario Porto e Alfonso Basterra deram queixa do desaparecimento da filha, Asunta, um dia em setembro de 2013. Em poucas horas, o corpo da menina era encontrado em uma estrada em Santiago de Compostela. A polícia logo apontou os pais como possíveis autores do crime e a notícia abalou o país. Série espanhola baseada em fatos.

Netflix, 16 anos

Precisamos Falar Sobre Kevin

Eva coloca sua carreira de lado para dar à luz a Kevin. Desde os primeiros anos, a relação de mãe e filho é difícil. Quando Kevin completa 15 anos, ele faz algo imperdoável e Eva tem de lidar com seus próprios sentimentos de culpa. Thriller psicológico protagonizado por Tilda Swinton.

Mubi, 16 anos

Luana É de Lua

Duas horas repletas de conversas autênticas sobre a vida após a separação, relações digitais e interações online com Luana Piovani e seus convidados, como a atriz Cleo, a cantora Negra Li, a apresentadora Titi Müller e a advogada Lígia Moreira.

E! Entertainment, 19h40, 16 anos

Assassino Sem Rastro

Alex Lewis é um assassino experiente, com algum traço de moral, mas vira alvo de uma organização criminosa enquanto luta contra a perda de memória. No elenco, Liam Neeson e Monica Belucci.

HBO, 23h40, 16 anos

Saturday Night Live

Reprise do episódio que foi ao ar em 2 de março, apresentado pela atriz Sidney Sweeney, com a cantora country Kacey Musgraves como convidada musical.

Universal+, 00h30, 12 anos