Mickey Mouse será assassino em filme de terror após obra cair em domínio público

A Disney perdeu os direitos sobre uma das primeiras versões de Mickey Mouse, que aparece no curta "O Vapor Willie", de 1928, nesta segunda-feira e os produtores de filme de terror não perderam tempo.

Mickey Mouse em cena do curta "O Vapor Willie", ou "Steamboat Willie", da Disney, de 1928 - Divulgação

Depois de o Ursinho Pooh, personagem fofinho de A. A. Milne e E. H. Shepard, virar um serial killer em "Ursinho Pooh: Sangue e Mel", agora é a vez de Mickey Mouse se tornar um assassino. Como ambos personagens caíram em domínio público nos Estados Unidos, novas criações podem surgir em cima dessas obras

O filme será uma mistura de terror e comédia, em que um rato sádico vai atormentar um grupo de passageiros de balsa desprevenidos. A produção está programada para começar no primeiro semestre de 2024.

Segundo o site Variety, Steven LaMorte será o diretor do longa. "‘O Vapor Willie’ trouxe alegria a gerações, mas sob essa aparência alegre há um potencial de terror puro e descontrolado", disse em comunicado à imprensa. "É um projeto com o qual tenho sonhado, e mal posso esperar para lançar essa visão distorcida desse personagem amado para o mundo."

O diretor não é novo nesse ramo. Ele já dirigiu uma paródia de terror de "O Grinch" lançado em 2022. LaMorte disse que essas criações surgem do amor pelos personagens. "Amamos pegá-los e brincar com eles de maneiras diferentes. Não é um desejo de arruinar esses personagens ou ganhar dinheiro rápido, mas amá-los, honrá-los e mostrá-los sob uma nova luz."

Os direitos autorais da Disney sobre uma das primeiras versões do Mickey expiraram com a chegada de 2024. De acordo com a legislação dos Estados Unidos, os direitos sobre uma obra de arte podem ser mantidos durante 95 anos. Ainda assim, o estúdio mantém os direitos das versões mais recentes do personagem.