Morre Lynn Yamada, a Lynja, que encantou milhões cozinhando no TikTok

The New York Times

Lynn Yamada Davis, uma criadora do TikTok que trouxe alegria a milhões de pessoas com seu estilo extravagante e dicas de culinária em sua conta, Cooking With Lynja, morreu em 1º de janeiro no Riverview Medical Center em Nova Jersey. Ela tinha 67 anos.

A causa foi câncer de esôfago, segundo sua filha, Hannah Mariko Shofet. Davis morava em Holmdel, também em Nova Jersey.

Davis começou a criar os vídeos saudáveis Cooking With Lynja em 2020 com seu filho mais novo, Tim Davis, para ajudar a aprimorar as habilidades cinematográficas dele durante a pandemia.

Lynn Yamada 'Lynja' Davis, do canal 'Cooking with Lynja' - Reprodução/YouTube

Suas contas nas redes sociais permaneceram ativas após sua morte, porque ela pediu a ele para postar vídeos que já haviam sido editados. Um desses vídeos mostra os dois procurando trufas na Itália.

"Minha mãe era tipo minha parceira no crime", disse Tim, 27, que cuidava da conta do TikTok, em entrevista.

Outro pedido dela, disse o filho, foi que ele postasse alguns vídeos antigos que eles haviam feito juntos, cerca de uma década atrás.

Essas versões preliminares do que mais tarde se tornaria uma sensação internacional do TikTok, conhecida por seu humor extravagante e leveza, eram uma maneira de Tim aprender a fazer a comida que sua mãe cozinhava, "além de ter uma cápsula do tempo", ele disse.

Depois desses últimos vídeos do Cooking with Lynja com Lynn Davis, a conta deixará de ter novas postagens, afirmou o filho.

O Cooking with Lynja começou em 2020 e chamou a atenção por causa de um vídeo muito popular em que ela faz um sanduíche de bacon, ovo e queijo enquanto mostra alguns movimentos de dança peculiares. Em pouco tempo, cerca de 1 milhão de pessoas estavam seguindo o conteúdo excêntrico de Davis. Hoje, a conta tem mais de 17 milhões de seguidores. Patrocinadores também notaram o sucesso e começaram a contatá-la.

Agora, mais de três anos depois, a conta do YouTube Cooking with Lynja tem quase 10 milhões de assinantes e a conta de Davis no Instagram, mais de 2 milhões seguidores.

Em 2022, a Forbes incluiu Davis em sua lista "50 acima dos 50" —um reconhecimento para mulheres com mais de 50 anos—, e ela ganhou prêmios Streamy —de vídeos online— em categorias de edição e comida. Em 2023, Davis participou da Forbes Women's Summit em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde falou em um painel.

Lynn Yamada nasceu em 31 de julho de 1956, na cidade de Nova York, mas viveu a maior parte de sua vida inicial em Fort Lee, Nova Jersey. Seu pai, Tadao Yamada, era um empresário, e sua mãe, Mabel Fujisake Yamada, era dona de casa.

Ela se formou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1977 com bacharelado em engenharia civil e obteve mestrado em administração de empresas e saúde pública na Escola de Negócios da Universidade de Columbia.

Lynn Yamada 'Lynja' Davis no Streamy Awards de 2023, em Los Angeles, na Califórnia - Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP

Ela trabalhou para a Bell Labs —agora AT&T Labs— e teve uma longa carreira em telecomunicações antes de sua fama inesperada no TikTok, disse Shofet, sua filha.

"Ela teve todo esse capítulo como uma engenheira pioneira, e era muito orgulhosa disso", ela afirmou.

Mas como uma estrela do TikTok, ela era reconhecida em todo o mundo, incluindo no Japão e na Itália, onde viajava com seu filho mais novo.

Sean Davis, outro filho de Davis, é um jogador de futebol profissional que costumava ser meio-campista do New York Red Bulls e agora joga pelo Nashville Soccer Club.

"Ela foi minha primeira treinadora", disse ele. Quando o visitava em Nashville, ele disse, ela era reconhecida na rua, muitas vezes por jovens que usam muito o TikTok.

"Foi assim que percebi o quão famosa ela era", disse Sean Davis. "As pessoas pediam fotos e eu tirava a foto."

Acima de tudo, Cooking with Lynja proporcionou a Lynn Davis muita diversão, disse Tim. Com efeitos especiais que mostram versões pequenas de Davis voando pela tela e citações como "Lynja é demais!", seus vídeos atraíram várias gerações de espectadores. Ela é vista preparando todos os tipos de alimentos, emitindo sons ao morder sanduíches ou batatas crocantes, cortando macarrão instantâneo com karatê e muito mais.

Davis foi diagnosticada com câncer de garganta em 2019, o que mudou o som de sua voz. Dois anos depois, foi diagnosticada com câncer de esôfago. Em um vídeo, ela pode ser vista assando biscoitos para os profissionais de saúde que a trataram.

Além de Shofet, Tim e Sean, Davis deixa seu segundo marido, Keith Davis, outra filha, Becky Steinberg, dois irmãos, Jay Yamada e Karen Dolce Yamada, e dois netos. O casamento anterior de Davis, com Hank Steinberg, terminou em divórcio.

Nos últimos anos, Davis teve a oportunidade de viajar pelo mundo, conhecer pessoas, cozinhar e comer comidas incríveis, disse Sean. "Só acho que seu capítulo final foi exatamente como ela gostaria que fosse escrito."