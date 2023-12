São Paulo

Dono de um senso de humor ácido e irônico, PC Siqueira chacoalhou uma geração de jovens cansados do entretenimento roteirizado e cheio de dedos da televisão aberta. Nascido Paulo Cezar Goulart Siqueira, o antigo youtuber e apresentador da MTV morreu em seu apartamento em São Paulo, nesta quarta-feira, 27 de dezembro. Ele tinha 37 anos.

Pioneiro. Foi assim que Felipe Neto, o maior youtuber do Brasil, definiu PC depois que se espalhou pela internet a notícia do seu suicídio, a causa da morte, de acordo com a polícia.

PC Siqueira no TV Folha - Folhapress

Não há exagero no que Neto diz. PC foi mesmo um dos primeiros influenciadores do Brasil, numa época em que essa palavra nem era usada para se referir a quem trabalha com produção de conteúdo na internet. Seu canal no YouTube, o Mas Poxa Vida, lançado em fevereiro de 2010, virou um sucesso quando quase não havia brasileiros de destaque na plataforma.

O influenciador fisgou sua audiência destilando comentários sobre temas como religião, comportamento humano, cultura pop e os percalços da vida. Ele popularizou o formato que ficou conhecido como "vlog", espécie de blog que é alimentado só com vídeos.

Junto com ele, em 2010, explodiram o humor escrachado do canal Galo Frito, o próprio Felipe Neto, e outros nomes conhecidos até hoje, caso de Kéfera Buchmann, Christian Figueiredo e Caue Moura.

PC despontou entre eles por causa do jeito sincerão que falava do mundo. Ele se sentava em frente à câmera e desembaralhava a bagunça que eram seus pensamentos num fluxo ora mais conexo, ora menos, mas que nunca deixou de fazer sentido para sua audiência.

Foi ouvido por um bando de jovens entediados, inquietos, meio nerds e meio descolados, que, como ele, queriam ir além do que estava sendo dito nos canais de mídia tradicionais. Com seu Mas Poxa Vida, PC criou um espaço onde seus semelhantes podiam reclamar muito mais do que só dizendo "poxa vida".

Também cresceu por causa das polêmicas. No seu programa PC na TV, da MTV Brasil, que estreou em março de 2011, apenas um ano após sua aparição no YouTube, ele arranjou briga com os evangélicos e com o pastor e deputado federal Marco Feliciano.

O caso ocorreu em maio de 2012, quando o youtuber afirmou ser fantástica uma pichação na fachada de uma igreja católica no Paraná que dizia "Deus é gay", comentário que também detonou protestos de evangélicos. Ele sugeriu que o programa criasse um quadro para expor as pichações de que mais gostasse. Não pegou bem —PC e o canal foram processados.

O youtuber nunca escondeu que sofria de depressão, ansiedade e crises de pânico. Ele usava suas redes para expor seu estado mental, que vinha piorando com o tempo.

Felipe Neto e PC Siqueira no início da carreira - YouTube/Reprodução

Aos poucos, foi caindo no esquecimento. Seja por ser excessivamente sem papas na língua ou porque não soube manejar seus negócios, PC começou a ver sua audiência minguar com o passar dos anos.

A situação piorou quando o youtuber se envolveu numa investigação de pedofilia. Em junho de 2020, PC Siqueira foi acusado de compartilhar fotos de uma criança de seis anos nua. Em texto publicado à época, ele disse que era vítima de uma articulação criminosa, que jamais cometeu ou cometeria o crime e que passou por um dos piores momentos de sua vida ao ser acusado.

Em fevereiro de 2021, um laudo da Polícia Civil concluiu que não havia elementos que ligassem o youtuber ao crime de pedofilia em dispositivos eletrônicos apreendidos. O caso, no entanto, seguia em investigação, em segredo de Justiça.

Naquela época, PC passou a pedir dinheiro aos seguidores para pagar as contas. "Para quem puder contribuir na causa da minha existência. Estou pagando minhas refeições com doação de quem gosta do meu trabalho", ele publicou no Instagram em 2020, após as acusações. No ano seguinte, pediu que os fãs o ajudassem a arcar com os custos envolvendo uma doença que necrosou os ossos do seu quadril.

Embora tivesse um semblante despreocupado no início, ele talvez não tenha percebido que registrou nas câmeras, ao longo da última década, sua própria derrocada. Quase sempre envolvido em polêmicas, desorientado quanto aos rumos da internet, que mudou de cara incontáveis vezes nos últimos tempos, e com a saúde mental em frangalhos, sucumbiu.

PC Siqueira expôs e teve exposto o que tinha de pior. E, após um término de relacionamento conturbado na última semana, ele não viu mais por onde seguir.

Sua morte, que deve ser assunto neste fim de ano, acende um alerta sobre os limites do cancelamento virtual, a importância de se discutir saúde mental e a necessidade de se ouvir pedidos de socorro silenciosos.

COMO AJUDAR QUEM PENSA EM SE SUICIDAR

O CVV (Centro de Valorização da Vida) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Se você está em busca de ajuda, ligue para 188 (ligação gratuita) ou acesse o site.