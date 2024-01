Pedro Pascal brinca que Kieran Culkin quebrou o seu braço durante o Emmy

São Paulo

O ator Pedro Pascal brincou com a sua situação médica na transmissão do Emmy nesta segunda-feira (16). O artista nos últimos dias compareceu a premiações com o braço direito em uma tipoia.

"Vamos fazer a noite sobre mim. O Kieran Culkin bateu em mim" disse Pascal no palco do prêmio, que celebra as melhores séries do ano.

O ator Pedro Pascal - Michael Tran/AFP

A brincadeira foi feita porque os dois atores são considerados os favoritos ao prêmio de melhor ator em uma série dramática da noite. Culkin levou o Globo de Ouro e o Critic's Choice da categoria na última semana por "Succession", e Pascal tem a seu favor o entusiasmo dos votantes por "The Last of Us".