Veja os looks do tapete vermelho do Emmy, mais importante premiação da TV

Foi estendido o tapete vermelho do Primetime Emmy Awards, mais importante premiação da televisão e do streaming americanos, que acontece nesta segunda (15), em Los Angeles.

Impedido de acontecer em sua tradicional data de setembro, o prêmio americano foi remarcado para este ano, ainda celebrando produções de 2022. No Brasil, é possível acompanhar ao vivo pelo canal pago TNT e pela HBO Max.

Laverne Cox no Emmy Awards, em Los Angeles - REUTERS

Entre os indicados, 'Succession' lidera com 27 indicações ao Emmy Awards. Na sequência, 'The Last of Us' com 24 indicações, 'The White Lotus' está na terceira posição, com 23, e 'Ted Lasso' aparece em 21 categorias do prêmio.

Entre as principais tendências esperadas para esse tapete vermelho, estão as que apareceram no Globo de Ouro e no Critics Choice Awards nos últimos dias. São os looks em pretos nada básico, vermelhos, metalizados e no off white. Veja alguns looks: