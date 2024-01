Polícia encontra pinturas roubadas de Picasso e Chagall no valor de R$ 4,4 mi

Bruxelas | Reuters

A polícia belga encontrou pinturas roubadas de Pablo Picasso e Marc Chagall num porão na cidade de Antuérpia, na Bélgica, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (16), acrescentando que as obras ainda estão em boas condições.

A pintura de Marc Chagall encontrada pela polícia - Polícia de Naumur/via Reuters

As pinturas, "Tête", de Picasso, e "L'homme en Prière", de Chagall, foram roubadas de um colecionador de arte em Tel Aviv, em 2010, e estão avaliadas em US$ 900 mil, cerca de R$ 4,4 milhões.

No momento do roubo, também foram levadas joias no valor de US$ 680 mil, cerca de R$ 3,3 milhões, mas apenas as pinturas foram encontradas.

A polícia da Antuérpia iniciou uma investigação quando um informante avisou as autoridades que um cidadão belga estava oferecendo duas obras de arte para venda. O promotor local disse que o principal suspeito foi preso.