Vídeo mostra homem entrar e sair de apartamento de galerista assassinado no Rio

Imagens de câmera de segurança mostram um homem entrando e saindo do apartamento do galerista americano Brent Sikkema, encontrado morto no Rio de Janeiro na segunda-feira (15).

Brent G. Sikkema, de 75 anos, era sócio proprietário de uma famosa galeria de arte em Nova York - ArtBO/Divulgação

No vídeo, divulgado pelo programa Hora 1, da Rede Globo, nesta quarta-feira (17), um homem atravessa a rua, entra na casa do galerista e, cerca de 15 minutos depois, sai da residência tirando luvas. As imagens foram captadas na madrugada de domingo (14), segundo a marcação de hora no vídeo.

Sikkema, dono de uma galeria de arte em Nova York que representa Vik Muniz, passava parte de seu tempo no Rio de Janeiro. Ele tinha 75 anos e foi encontrado morto a facadas em seu apartamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A Polícia trabalha com a hipótese de latrocínio.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que a investigação do caso está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital e que as imagens das câmeras de segurança instaladas na região foram coletadas e estão sendo analisadas.

Diz ainda que os agentes ouviram testemunhas e estão em busca de mais informações para elucidar o crime.