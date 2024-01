Por que 'Turma da Mônica Jovem', que aposta no terror, irritou fãs com novo elenco

São Paulo

Quem cresceu lendo os quadrinhos clássicos da Turma da Mônica vai se deparar com uma versão bem diferente da trupe no novo filme "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo". Para se ter ideia, aqui Mônica é apaixonada pelo Cebolinha, que agora não troca R por L, enquanto Magali vira uma feiticeira e Cascão pratica parkour.

O longa-metragem é inspirado nas HQs de estilo mangá com versões adolescentes dos personagens. À época do lançamento, em 2008, os fãs se chocaram ao ver a turminha crescida, enfrentando dilemas da puberdade e vilões superpoderosos em preto e branco.

O elenco de 'Turma da Mônica Jovem' - Laura Campanella/Divulgação

Agora é mais ou menos esse impacto que "Reflexos do Medo" quer causar —só que nas telas. Após a fofura de "Laços" (2019) e "Lições" (2021), os amigos do bairro do Limoeiro chegam renovados ao cinema, encarnados por um novo elenco, e numa mistura de suspense, terror e dimensões paralelas.

Na nova história, o agora quinteto, com a promoção da coadjuvante Milena, se mobiliza para tentar impedir a venda do museu do bairro, lar de objetos místicos e de criaturas malignas. Em paralelo, Mônica tenta entender os sentimentos que sente pelo seu antigo desafeto Cebolinha e pelo descolado Do Contra.

O Museu do Limoeiro foi erguido num casarão do bairro Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Em visita ao set em abril, a reportagem viu Giovanna Chaves, intérprete da esnobe Carmem Frufru, arqui-inimiga de Mônica, gravando uma cena em que se depara com o vilão Cabeça de Balde.

O ambiente escuro era permeado por uma atmosfera de tensão que se acentuava com os gritos de susto da atriz. Nada ali lembrava a inocência colorida de "Turma da Mônica".

"O novo filme conversa com um público de outra faixa etária. Na ‘Turma da Mônica’ clássica, há aquela máxima de que criança não namora. Na ‘Jovem’, porém, a gente traz esses conflitos, os amores, as paixões platônicas", diz a produtora Patrícia Chamon.

O cineasta Maurício Eça, que dirige o filme, conta ter se inspirado não só nos quadrinhos de "Turma da Mônica Jovem", mas também no clima mágico e sombrio de "Harry Potter" e "Stranger Things".

Para deixar claro que a pegada agora é outra, a equipe encomendou um novo elenco, mas a decisão não repercutiu bem. Boa parte dos fãs de "Turma da Mônica Jovem" se revoltaram com a substituição dos atores antigos, e foram às redes sociais expressar rejeição a Sophia Valverde, Xande Valois, Bianca Paiva e Théo Salomão, que agora vivem Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, respectivamente.

Muitos saíram em defesa dos atores de "Laços", argumentando que eles já estavam envelhecidos o suficiente para interpretar os personagens na adolescência. Quando o filme foi rodado, o quarteto antigo tinha entre 15 e 16 anos.

"Queria falar que agradeço todos os elogios e fico feliz com toda essa admiração, mas realmente acho que isso não impede que o novo elenco faça um ótimo trabalho também", disse nas redes sociais a atriz Giulia Benite, que deu vida a Mônica no passado.

Quem sofreu mais ataques foi Valverde, a nova Mônica, famosa por interpretar a protagonista da novela "Poliana Moça", no SBT. No X, o ex-Twitter, chamaram a contratação dela de "porca". "Eu preferia que cancelassem o filme do que ter a Sophia de Mônica. Ela atua muito mal", escreveu uma pessoa.

Valverde disse ter sofrido gordofobia e que a ameaçaram de morte. "Eu tinha engordado, porque estava em uma fase meio turbulenta, e o pessoal falou ‘nossa, como ela está gorda, [parece a] Simone Tebet, esposa de político'", afirmou em uma entrevista.

O jeito foi se ausentar do Twitter, diz Xande Valois, o Cebolinha de "Reflexos do Medo". "Ali o pessoal não tem respeito. Aceito a opinião de todo mundo, já trabalho com isso há um tempo, sou uma pessoa totalmente paz e amor. Mas não concordo com a forma como as coisas são ditas na internet."