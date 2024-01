Ricky Gervais vence Globo de Ouro por especial em que ri de crianças com câncer

São Paulo

O comediante Ricky Gervais venceu neste domingo (7) a primeira edição do Globo de Ouro de melhor performance em um especial de comédia pelo polêmico "Armageddon". O programa de stand-up, lançado pela Netflix no fim de 2023, gerou controvérsia nas redes sociais por uma piada envolvendo a Make a Wish, organização beneficente voltada a crianças com doenças terminais.

"Tenho gravado muitas mensagens em vídeo para crianças doentes. Só se elas pedirem, obviamente. Eu não entro em hospitais gritando ‘acorde, carequinha’", diz Gervais durante o especial. A piada levou usuários a criarem uma petição para que a produção removesse o segmento do filme.

O ator e comediante Ricky Gervais em cena do stand-up 'Armageddon' - Divulgação

O comediante não recebeu o prêmio no evento. Ele não compareceu à premiação este ano, embora tenha apresentado outras edições no passado.