Veja as primeiras imagens de 'Rust', filme marcado pela morte de diretora em set

São Paulo

Foram divulgadas as primeiras imagens do faroeste "Rust", três anos após o tiro no set de filmagens que resultou na morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins.

O ator Alec Baldwin durante as filmagens de 'Rust' - Todd Heisler/The New York Times

Em outubro de 2021, durante as filmagens do longa, o ator Alec Baldwin disparou acidentalmente tiros com o que deveria ser a arma cenográfica, que atingiram Hutchins, de 42 anos, e feriram o diretor do filme, Joel Souza, de 48. O episódio levou a interrupção das filmagens.

No início do ano passado, Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed, armeira da produção, foram acusados de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Em abril, as acusações foram retiradas, e Bianca Cline assumiu o cargo de diretora de fotografia.

As filmagens terminaram em maio de 2023. Baldwin, que também é produtor do filme, fez um acordo com Matthew Hutchins, viúvo, que se tornou produtor executivo do longa.