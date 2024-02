Dez filmes clássicos carimbados para ver no streaming

São Paulo

Esta é a edição da Maratonar, a newsletter da Folha que ajuda você a se achar no meio de tantas opções de séries e filmes no streaming. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:

Maratonar Um guia com dicas de filmes e séries para assistir no streaming Carregando...

Vários dos leitores que responderam a uma pesquisa que enviamos há algumas semanas para os assinantes da Maratonar —muito obrigada a todos que participaram, aliás!— disseram que gostariam de ver mais dicas de clássicos do cinema.

Porque cânone é coisa séria e eu sou só uma pessoinha, vou me basear na lista da Sight & Sound dos melhores filmes de todos os tempos. O ranking da revista do BFI (British Film Institute) é elaborado a partir dos votos de mais de 1.600 cineastas, roteiristas, produtores, atores, críticos e demais entendidos, e por sua abrangência vou usá-la como referência.

Dos 264 filmes listados (há alguns empates), é possível no momento, no Brasil, assistir a 179 via streaming ou aluguel ou compra digital.

Trago aqui apenas o top 10 do ranking mais recente, publicado em 2022. A lista completa está aqui. E para quem quiser ler mais sobre a história do cinema, recomendo o blog da minha colega Hanuska Bertoia, Baú do Cinema.

1. "Jeanne Dielman" ("Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles", 1975)

Uma dona de casa viúva (Delphine Seyrig) cuida de sua rotina monótona, seu apartamento e seu filho. Às vezes, faz sexo com homens por dinheiro para se sustentar, até que lentamente seu cotidiano começa a desmoronar.

Causou bastante burburinho ao saltar da 36ª posição na lista de 2012 para o topo da nova edição. É ainda o primeiro filme dirigido por uma mulher, Chantal Akerman, a liderar o ranking, criado em 1952.

Filmicca, 313 min.

Cena de 'Jeanne Dielman' de Chantal Akerman - Divulgação

2. "Um Corpo que Cai" ("Vertigo", 1958)

O ex-policial John "Scottie" Ferguson (James Stewart), que se aposentou após desenvolver uma fobia de alturas que lhe provoca tontura, é contratado por um conhecido para investigar sua esposa, Madeline (Kim Novak). Aos poucos, Scottie se torna obcecado com ela.

Disponível para aluguel em Claro Video, YouTube e iTunes, 128 min.

James Stewart em cena de 'Um Corpo que Cai' - Reprodução

3. "Cidadão Kane" ("Citizen Kane", 1941)

Um jornalista (William Alland) é incumbido da tarefa de decifrar as últimas palavras do magnata Charles Foster Kane (Orson Welles). Para isso, ele entrevista a segunda esposa, o melhor amigo e outras personagens da vida de Kane, que criam uma história incompleta de um homem misterioso.

À La Carte, HBOMax e Oldflix, 119 min.

4. "Era Uma Vez em Tóquio" ("Tokyo Story", 1953)

Um casal aposentado viaja de sua pequena cidade para Tóquio, para visitar seus filhos adultos. Como Koichi (So Yamamura), que é médico, e Shige (Haruko Sugimura), que administra um salão de cabeleireiro, não têm muito tempo, Shukichi (Chishū Ryū) e Tomi (Chieko Higashiyama) passam a visita com Noriko (Setsuko Hara), viúva de seu filho do meio.

À La Carte, 135 min.

Cinema: cena do filme 'Era Uma Vez Em Tóquio', de Yasujiro Ozu (1953). - Divulgação

5. "Amor à Flor da Pele" ("Fa yeung nin wah" ou "In The Mood For Love", 2000)

Os vizinhos sra. Chan (Maggie Cheung) e sr. Chow (Tony Leung Chiu-wai) suspeitam que seus cônjuges estão tendo um caso e desenvolvem uma relação própria, cheia de silêncios e desejos.

Mubi, 99 min.

Cena de 'Amor à Flor da Pele' - Divulgação

6. "2001: Uma Odisseia no Espaço" ("2001: A Space Odissey", 1968)

Uma equipe de astronautas é enviada para investigar a origem de um misterioso artefato encontrado na Lua. No caminho, o supercomputador HAL 9000, que controla a espaçonave, começa a se comportar de maneira estranha.

ClaroTV+; Microsoft, Amazon, iTunes e YouTube (aluguel), 149 min.

7. "Bom Trabalho" ("Beau Travail", 1998)

Galoup (Denis Lavant), um ex-oficial da Legião Estrangeira, relembra o tempo que passou no golfo de Djibouti e a chegada desestabilizante de um novo soldado, Sentain (Grégoire Colin).

Filmicca, 91 min.

Gregoire Colin em cena de 'Bom Trabalho', de Claire Denis - Divulgação

8. "Cidade dos Sonhos" ("Mulholland Dr.", 2001)

Numa Los Angeles onírica, Betty (Naomi Watts) é uma atriz recém-chegada a Hollywood que tenta ajudar uma misteriosa morena (Laura Harring) com amnésia a descobrir sua verdadeira identidade.

Telecine, 147 min.

Naomi Watts e Laura Harring em cena de 'Cidade dos Sonhos', de David Lynch - AFP

9. "Um Homem Com Uma Câmera" ("Man With a Camera", 1929)

Documentário do cineasta soviético Dziga Vertov que costura, ao longo de um dia, cenas cotidianas usando todas as técnicas cinematográficas disponíveis naquele momento, no final dos anos 1920.

À La Carte, 67 min. (O filme, com legendas em inglês, também está disponível na Wikipédia)

Cena do filme 'Um Homem com uma Câmera', de Dziga Vertov - Divulgação

10. "Cantando na Chuva" ("Singing in the Rain", 1951)

Quando o mais recente projeto de Don Lockwood (Gene Kelly) e Lina Lamont (Jean Hagen), duas estrelas do cinema mudo, vira um filme falado, a voz irritante dela vira um problema. Kathy (Debbie Reynolds), uma jovem aspirante a atriz, é então contratada para dublá-la.

HBOMax e Oldflix, 103 min.

Gene Kelly em cena de 'Cantando na Chuva' - Divulgação

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Footloose: Ritmo Louco"

Falando em clássicos, a Netflix trouxe para seu catálogo a icônica história do rebelde Ren (Kevin Bacon), que se muda de Chicago para a pequena cidade de Bomont, onde é proibido dançar e ouvir rock.

Netflix, 107 min.

Cena de 'Footloose: Ritmo Louco' - Divulgação

"Crossroads: Amigas para Sempre"

Falando em clássicos [2], outra novidade no catálogo da Netflix é o filme estrelado por Britney Spears e escrito pela hoje magnata da televisão Shonda Rhimes ("Grey’s Anatomy"). Lucy (Spears), Kit (Zoe Saldana) e Mimi (Taryn Manning) são três amigas de infância que partem numa viagem de carro rumo a Los Angeles, acompanhadas de Ben (Anson Mount), um amigo.

Netflix, 94 min.

Zoe Saldana, Taryn Manning e Britney Spears em cena de "Crossroads: Amigas para Sempre" - Divulgação

"Cinco Chances Para Ser Feliz"

Uma vidente diz a Lia (Shuang Hu) que o futuro de sua loja de chá tradicional e sua história amorosa estão entrelaçados. Agora ela precisa ir aos cinco encontros às cegas arranjados por sua família e amigos e descobrir qual dos candidatos é o amor de sua vida e a salvação de seu negócio.

Prime Video, 84 min.

Appollo Wang (Desmond Chaim) e Lia Ling (Shuang Hu) em cena de "Cinco Chances para Ser Feliz", do Prime Video Crédito Amazon MGM Studios - Amazon MGM Studios

"The New Look"

Durante a ocupação nazista de Paris na Segunda Guerra, Christian Dior (Ben Mendelsohn) ascende no mundo da moda e ameaça o reinado de Coco Chanel (Juliette Binoche).

AppleTV+. Os três primeiros episódios já estão no ar. Os sete seguintes estreiam semanalmente às quartas até 3 de abril.

Ben Meldesohn vive Christian Dior em 'The New Look', da AppleTV+ - Divulgação

"This Is Me...Now: A Love Story"

A julgar pelo trailer do novo projeto de Jennifer Lopez.... não dá para saber do que se trata, sinceramente. É o acompanhamento visual (no meu tempo chamava videoclipe) do novo álbum da cantora/atriz, cheio de participações especiais de outras celebridades.

PrimeVideo.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"As Golpistas"

Um grupo de strippers em Nova York arma um esquema para roubar dinheiro dos homens ricos que frequentam o bar onde dançam. Baseado em uma reportagem da revista New York, com Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles e Lili Reinhart. Para tirar o gosto do que quer que seja "This Is Me... Now: A Love Story" da boca.

No Prime Video até quarta-feira (21).