Fãs de Madonna defendem cantora de atraso em show e explicam a sua paixão

Nova York | The New York Times

Madonna se apresentou no Madison Square Garden na noite da última segunda como parte de sua turnê "Celebration", um espetáculo extravagante dedicado ao seu catálogo de sucessos como a rainha do pop.

Madonna se apresenta na O2 Arena, em Londres, durante a sua turnê 'The Celebration Tour' - Kevin Mazur/WireImage/Reuters

Durante "Like a Prayer", ela cantou de um carrossel giratório cheio de crucifixos gigantes e homens sem camisa. Quando cantou "Vogue", ela convidou Kelly Ripa para se juntar a ela no palco e avaliar os movimentos de seus dançarinos com placares de pontuação.

"Eu não sei quando vou voltar aqui para tocar novamente, mas estou fazendo esse show como se fosse meu último show", disse Madonna, de 65 anos, para a multidão. "E estou fazendo esse show como se fosse meu primeiro show."

Nina Lebron, professora, no Madison Square Garden em Nova York, antes do show de Madonna - Amir Hamja/The New York Times

Antes do show, a cena do lado de fora da arena se assemelhava a uma passarela de moda, já que os fãs de Madonna chegavam para prestar homenagens estilísticas a ela. Homens saíam do metrô usando botas de motociclista pretas e jaquetas de couro. Algumas mulheres desenharam pintas falsas nos lábios superiores.

Num bar subterrâneo antes do show na Penn Station, enquanto sucessos como "Holiday" e "Papa Don't Preach" tocavam em um alto-falante, Sophy LeMay, uma contadora corporativa, usava luvas de renda sem dedos enquanto tomava uma bebida.

Os fãs compartilharam suas opiniões sobre o processo movido por dois espectadores contra Madonna, que se tornou conhecida como uma artista de palco nada pontual, acusando a artista de publicidade enganosa e representação negligente por se apresentar tarde no Barclays Center, no distrito nova-iorquino do Brooklyn, em dezembro. Seus representantes disseram que "pretendem defender vigorosamente esse caso".

"É o que é", disse Julio Alvarez, que usava um chapéu coco. "Ela é Madonna."

"Eu viajei de Oklahoma só para a ver", acrescentou Kevin Smith, que empunhava um chicote preto. "Eu vou ficar acordado até a 1h da manhã para a ver, se for preciso."

Nas entrevistas editadas abaixo, os fãs refletiram sobre a relevância cultural duradoura de Madonna.

Francisco Ramirez

Por que ela é importante para você? Todos os caminhos levam a Madonna. Olha, eu amo a Beyoncé, mas ninguém nunca vai tirar a coroa dela. Ninguém pode tirar o que ela nos deu. E o que eu quero dizer com isso é jovens queer que antes não sabiam melhor. Ela nos guiou pelo deserto.

Você se importa com uma diva que não é pontual? Eu me certifiquei de estar preparado para isso, caso aconteça. Tomei chá para dormir, tirei uma soneca mais cedo. Estou hidratado.

Mike SmileZ

Por que ela é importante para você? Madonna foi especificamente responsável pelo meu despertar sexual. Ela me ajudou a me encontrar.

Se você pudesse passar um dia com Madonna, o que você faria? Minha resposta PG-13 [apropriada para menores] seria 'adoraria conversar com ela sobre os dias do Danceteria enquanto faço uma massagem nos pés dela'.

Você se importa com uma diva atrasada? Um mago nunca se atrasa, nem chega cedo. Ele chega precisamente quando quer.

Vera Alexander

Você diz que já conheceu Madonna? Sim, a conheci quando ela chegou pela primeira vez em Nova York, quando ela não era ninguém. Ela era apenas uma garota de Michigan. Então ela começou a sair com todos os caras gays no East Village e eles a transformaram. Ela se tornou audaciosa de uma maneira sexy.

Kevin Smith

Por que você a ama? Porque estamos entrando na quinta década dela, e ela ainda está forte. As pessoas continuam dizendo que essa será a última turnê dela, mas eu não acredito. Esta não será a última turnê dela. Ninguém diz para Mick Jagger ou Paul McCartney que eles precisam parar de fazer turnês. Eu me pergunto por quê.

Se você pudesse passar um dia com Madonna, o que você faria? Seria divertido fazer uma viagem de compras de moda juntos, em que ela está pagando a conta.

Peter Maslow

Por que ela é importante para você? Por causa de seu apoio incansável ao movimento queer. E como um ícone cultural, ela é imortal.

Se você pudesse conhecer Madonna, o que você faria? Eu perguntaria a ela sobre seus amigos gays durante a crise da Aids. Como ela se sentiu naquela época em Nova York e como ela lidou com isso.

Nina Lebron

Por que Madonna é importante para você? Ela sempre foi um ícone de estilo. Ela ajudou a apoiar artistas e designers como Keith Haring e Vivienne Westwood. E todo mundo conhece o sutiã de cone de Jean Paul Gaultier da turnê "Blond Ambition".

Julio Alvarez

Por que você a ama? Porque o poder de permanência de Madonna não pode ser questionado. Ela é uma camaleoa. Sempre mudando. Sempre apertando os botões. E ela nunca vai parar.

Milena Guedes

Se você pudesse passar um dia com Madonna, o que você faria? Eu preferiria passar uma noite fora com Madonna. Ir a um clube de strip juntas, tomar muitas bebidas e festejar até de manhã.

Você se importa com uma diva atrasada? Ela é a rainha. Ela pode subir ao palco tão tarde quanto quiser.

Kevin Biedrzycki

Se você pudesse conhecer Madonna, o que você faria? Eu perguntaria como ela supera suas ansiedades e inseguranças. Como ela consegue transformar toda a escrutinação que a sociedade põe sobre ela em combustível e motor como artista. Como ela deixa isso a impulsionar para a frente.

Por que você a ama? Ela mantém suas convicções e entende profundamente seu público.

Sophy LeMay

Por que ela é importante para você? Porque quando a vi se apresentar uma noite antes durante essa turnê, ela me fez sentir como um adolescente novamente. Espero que ela nunca pare de fazer turnês.