Jay-Z alfineta Grammy por não premiar Beyoncé e usa gramofone dourado de copo

São Paulo

O produtor Jay-Z criticou o Grammy por nunca contemplar a cantora Beyoncé, sua esposa, com o prêmio de álbum do ano. O momento aconteceu durante o seu discurso de agradecimento no palco do evento, que o contemplou com um prêmio pela carreira.

"O maior número de prêmios Grammy vencidos [na história] e nunca levou a categoria de álbum do ano. Como isso funciona?" disse Jay-Z durante a premiação.

Jay-Z na cerimônia do Grammy 2024 - Mike Blake/Reuters

Depois do discurso, Jay-Z ainda foi flagrado usando o prêmio, no formato de um gramofone dourado, como copo para beber champanhe.

Beyoncé já venceu o Grammy em 32 categorias ao longo dos anos, mas nunca foi consagrada com o gramofone dourado dedicado a celebrar o melhor álbum do ano. A última derrota no prêmio foi no ano passado, quando o seu mais recente trabalho, "Renaissance", perdeu para "Harry's House", produção de Harry Styles.

A cantora ainda foi indicada na categoria pelos discos "Lemonade", em 2017, e "I Am Sasha Fierce", em 2010.

Em seu discurso, Jay-Z ainda citou a aceitação do hip hop no prêmio, destacando movimentos de revolta de artistas do gênero contra o Grammy ao longo das décadas.