Kanye West alfineta Taylor Swift em faixa de novo álbum 'Vultures 1'

Taylor Swift está de volta à boca de Kanye West. O rapper, que lançou neste sábado (10) seu novo álbum "Vultures 1", em pareceria com Ty Dolla $ign, menciona o nome da cantora em uma das faixas, "Carnival".

"I made six Taylor Swift/Since I had the Rollie on the wrist/I’m the new Jesus, bitch, I turn water to Crist", diz o trecho da música ("Eu 'fiz' seis Taylor Swift/Desde que botei o Rollie [Rolex] no pulso/Eu sou o novo Jesus, vadia, eu transformo água em Jesus", em tradução livre).

O rapper Kanye West arranca o microfone da mão da cantora Taylor Swift durante o 26º Video Music Awards, em 2009 - Reuters

No TikTok, fãs tentam explicar a que West estaria se referindo com "fazer". Há especulações de que o trecho insinue que ele dormiu com seis estrelas pop como Swift, ou de que a fala seria uma alusão aos U$S 6,6 bilhões que ele teria acordado ganhar em sua parceria recente com a Adidas. Também se diz que esta seria uma menção ao início do problema entre os dois artistas.

A relação conturbada entre West e Swift começou em 2009, quando ele invadiu o discurso da cantora na cerimônia do Video Music Awards e arrancou o microfone de sua mão. Na ocasião, Swift recebia o prêmio por seu clipe "You Belong With Me". West declarou que Beyoncé deveria levar o prêmio, porque "tinha um dos melhores clipes de todos os tempos".

Em 2016, o rapper lançou a música "Famous", em que dizia: "I feel like me and Taylor might still have sex/Why? I made that bitch famous" ("Acho que talvez eu e Taylor possamos transar/Por quê? Eu deixei aquela vadia famosa", em tradução livre).

À época, ele afirmou que Swift teria consentido com a inclusão de seu nome na faixa. Uma gravação de uma conversa telefônica entre os dois, vazada pela então mulher de West, Kim Kardashian, dava a entender que de fato ela teria aprovado o pedido. No entanto, a conversa completa, divulgada em 2020, mostrava que Swift não deu seu aval.