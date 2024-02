Relembre os momentos mais icônicos do Grammy, de Michael Jackson a Lady Gaga

São Paulo

A cerimônia do Grammy, o prêmio mais importante da música, acontece neste domingo às 22h, no horário de Brasília. Billie Eilish, Miley Cyrus, Dua Lipa e Joni Mitchell são alguns dos artistas que irão se apresentar no evento, que além de distribuir gramofones dourados também costuma ser palco de momentos icônicos para o mundo da música.

Lady Gaga vence Grammy de melhor álbum pop com 'The Fame Monster' - Lucy Nicholson/Reuters

Da moda no tapete vermelho às aparições surpresa, desde sua criação, em maio de 1959, o Grammy coleciona momentos chocantes e marcantes para quem participa. Veja abaixo alguns deles:

Helen Reddy se refere a Deus com pronome feminino

Hoje em dia a declaração da cantora australiana Helen Reddy não causaria tanto rebuliço, mas, em 1973, marcou a história do prêmio. A artista ganhou a estatueta de melhor performance feminina de pop pelo seu hit "I Am a Woman" e disse: "eu gostaria de agradecer a Deus, porque Ela faz tudo ser possível."

Annie Lennox performa como homem

"Sweet Dreams (Are Made Of This)" é um hit atemporal, e até hoje, mais de 40 anos após seu lançamento, continua fazendo sucesso nas redes sociais. Durante o Grammy de 1984, Annie Lennox subiu ao palco para cantar a música vestida em trajes masculinos ao lado de Dave Stewart —até seus produtores só ficaram sabendo da performance depois que ela já tinha começado.

"As pessoas ficavam discutindo sobre meu gênero. Ela é um homem ou uma mulher? Eu disse a Dave, 'vamos fazer assim, vai ser engraçado. Vou me apropriar desses rumores e usa-los para mostrar que tudo é sobre performance" explicou Lennox apenas em 2009, em entrevista a CTV News.

Michael Jackson bate recorde de prêmios em uma noite

Ainda na edição de 1984, Michael Jackson, que se consagraria como "Rei do Pop", bateu o recorde de prêmios ganhos em uma única noite de Grammy. Aos 25 anos, ele levou oito gramofones, incluindo o de melhor álbum do ano, com "Thriller", e subiu ao palco com sua icônica jaqueta azul e luva brilhantes.

A performance de Prince

Em 1985, Prince subiu ao palco do Grammy para uma apresentação que virou um frenesi coletivo. Cantando "Baby I'm a Star", ele requebrou, deu piruetas, abriu espacates e levou o público a entrar no palco para dançar com ele. Para terminar, ainda arrancou a camisa fora.

Aretha Franklin canta ópera

No Grammy de 1998, a Rainha do Soul, Aretha Franklin, cantou "Nessun Dorma", ária do último ato da ópera "Turandot", de Giacomo Puccini. A música deveria ter sido apresentada pelo tenor italiano Luciano Pavarotti, que não pode comparecer ao evento. Na voz de Franklin, porém, ganhou potência.

Britney Spears sobe ao palco do Grammy

Apesar do sucesso, Britney Spears subiu ao palco do Grammy apenas uma vez, em 2000. A performance de "Baby One More Time" e "From the Bottom of My Broken Heart", porém, foi memorável. Spears só viria a ganhar a estatueta em 2005, com "Toxic".

O vestido de Jennifer Lopez

Ainda na edição de 2000, Jennifer Lopez usou um vestido icônico da Versace aberto do pescoço até a cintura. O modelo foi assunto para a indústria da moda nos dias seguintes, e hoje uma réplica do vestido está no Museu do Grammy em Los Angeles.

Jennifer Lopez na cerimônia de entrega do Grammy em Los Angeles, em 2000 - Vince Bucci/AFP

Eminem canta com Elton John

Em 2001, organizações LGBTQIA+ protestaram contra a apresentação do rapper Eminem no Grammy, argumentando que o seu álbum "The Marshall Mathers LP" continha letras homofóbicas e que incentivavam discursos de ódio. O rapper convidou, então, Elton John para apresentar a música "Stan" ao seu lado. "Eu prefiro derrubar muros entre pessoas do que construi-los", disse John na época, ao L.A. Times.

Tina Turner e Beyoncé cantam juntas

Em 2008, Beyoncé cantou ao lado de seu ídolo, Tina Turner, na 50ª cerimônia do Grammy. Ambas usaram vestidos prateados para apresentar "Proud Mary" e foram ovacionadas pelo público durante toda a apresentação.

Lady Gaga sai de um ovo gigante

Lady Gaga ficou conhecida pelos seus figurinos chocantes no começo da carreira. No Grammy de 2011, ela chegou à cerimônia dentro de uma espécie de ovo alienígena gigante, carregada por quatro performers. Naquela noite, ela apresentou "Born This Way". "Eu realmente queria nascer no palco", disse ela, à rádio KIIS, segundo a The Hollywood Reporter. Naquele ano, ela levou para casa quatro gramofones.

Lady Gaga sai de ovo gigante no Grammy de 2011 - Mark Ralston/AFP

Taylor Swift responde a Kanye West

Em 2016, Taylor Swift subiu ao palco do Grammy para receber o prêmio de melhor álbum do ano por "1989". A cantora aproveitou para responder a polêmica afirmação de Kanye West em sua música "Famous", daquele ano, em que ele dizia ser responsável pelo sucesso de Swift. "Eu quero dizer a todas as jovens mulheres: vão ter pessoas no caminho que vão tentar menosprezar o seu sucesso, ou ficar com os créditos pelas suas conquistas. Mas se vocês focarem no trabalho e não deixarem essas pessoas te derrubarem, vocês vão perceber que foram vocês mesmas e as pessoas que vocês amam que te colocaram onde estão, e essa será a melhor sensação no mundo", discursou Swift.

Taylor Swift recebe o gramofone por álbum do ano no Grammy de 2016 - Mario Anzuoni/Reuters

Adele diz que Beyoncé merecia prêmio

"Eu não posso aceitar esse prêmio", disse Adele, entre lágrimas, em 2017, ao vencer na categoria de melhor álbum do ano por "21". "Estou muito honrada e grata, mas minha vida é Beyoncé. 'Lemonade' é monumental, tão bem pensado, tão lindo", disse. "Todos nós, artistas, adoramos você. Você é nossa luz. O jeito que você faz meus amigos negros se sentirem é empoderador", concluiu Adele.

Adele fala sobre Beyoncé no Grammy de 2017 - Lucy Nicholson/Reuters

A performance polêmica de Cardi B

Em 2021, a rapper Cardi B subiu ao palco com Megan Thee Stallion para cantar a música "WAP", sobre empoderamento e sexualidade feminina. A letra explícita e os movimentos sensuais em um palco que lembrava uma enorme cama chocaram parte dos telespectadores.