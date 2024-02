Ouça os principais indicados ao Grammy 2024, que acontece neste domingo

São Paulo

Principal premiação da indústria da musica americana, o Grammy acontece neste domingo (4) em Los Angeles. A cerimônia deste ano, que acontece à partir das 22h no horário de Brasília, vai consagrar os melhores artistas, que incluem nomes badalados como Taylor Swift, Billie Eilish, Jon Batiste e Olivia Rodrigo.

A cantora Billie Eilish na cerimônia do Grammy de 2020 - Robyn Beck/AFP

A lista de indicados ainda conta com novidades como a cantora SZA e a banda Boygenius, formada pelas artistas Phoebe Bridgers, Julien Baker e Lucy Dacus. Veteranos como Lana Del Rey, Janelle Monáe e Dua Lipa fecham as principais categorias do prêmio, que será realizado desta vez na Arena Crypto.com.

Entre as apresentações já confirmada, a premiação vai contar com números musicais de Billie Eilish e Miley Cyrus. O U2 se apresentará em Las Vegas, direto da casa de shows The Sphere, inaugurada ano passado.

Ouça abaixo os indicados das principais categorias do prêmio, incluindo álbum do ano, gravação do ano e canção do ano.



Álbum do ano

'World Music Radio', Jon Batiste

'The Record', Boygenius

'Endless Summer Vacation', Miley Cyrus

'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', Lana Del Rey

'The Age of Pleasure', Janelle Monáe

'Guts', Olivia Rodrigo

'Midnights', Taylor Swift

'SOS', SZA

Gravação do ano

'Worship', Jon Batiste

'Not Strong Enough', Boygenius

'Flowers', Miley Cyrus

'What Was I Made For?', Billie Eilish

'On My Mama', Victoria Monét

'Vampire', Olivia Rodrigo

'Anti-Hero', Taylor Swift

'Kill Bill', SZA

Canção do ano

Além de 'Anti-Hero', 'Flowers', 'Kill Bill', 'Vampire' e 'What Was I Made For?', que também foram indicadas ao prêmio de gravação, concorrem a canção do ano:

A&W', Lana Del Rey

'Butterfly', Crazy Town

'Dance the Night', Dua Lipa