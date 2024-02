Seis filmes com 'noites muito loucas' para inspirar o seu Carnaval

São Paulo

É Carnaval. Você sai de manhã pensando em ir a um bloco, quem sabe a um bar depois, e aí voltar para descansar.

Corta para: você chegando em casa no dia seguinte, tendo vivido uma vida inteira nessas 24 horas.

Pensando nas aventuras noturnas que a festa mais cheia de ziriguidum proporciona, separei seis filmes de "uma noite muito louca" para você ver enquanto se recupera de tanto confete.

"Sonho de Uma Noite de Verão"

Faz sentido começar por Shakespeare, não é mesmo? Ainda que esta adaptação de 1999 seja um pouco sem sal para o elenco que tem, há poucas noites mais loucas que a de Tonico Novelo (Kevin Kline, devorador de cenas), Demétrio (Christian Bale), Helena (Calista Flockhart), Hérmia (Anna Friel) e Lisandro (Dominic West).

Todos os cinco entram na floresta em Monte Atena por diferentes motivos, invadindo o reino fantástico de Oberon (Rupert Everett) e Titânia (Michelle Pfeiffer) e se tornando objeto das brincadeiras e traquinagens das fadas e de Puck (Stanley Tucci).

Star+, 116 min.

"Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos"

Iván (Fernando Guillén) decide terminar o namoro com Pepa Marcos (Carmen Maura) sem explicação. Inconformada, a atriz decide tentar descobrir o motivo do fim do relacionamento, mas encontra em seu caminho toda sorte de conhecidos e desconhecidos que atrapalham sua missão —entre eles Candela, sua melhor amiga, que está fugindo de um grupo terrorista, e Carlos (Antonio Banderas), filho de Iván.

Netflix, Prime Video e PlutoTV, 89 min.

"Depois de Horas"

Após um dia entediante no trabalho, Paul Hackett (Griffin Dunne) tenta voltar para casa, mas a cada passo se depara com um novo obstáculo: seu dinheiro voa da janela do táxi, os trocados que tem no bolso não bastam para uma passagem de metrô, cada nova mulher que surge em seu caminho o leva mais para longe de seu objetivo.

Elogiado pela crítica quando foi lançado, em 1985, o filme de Martin Scorsese não fez quase nenhum dinheiro nas bilheterias, mas tem tido seu status de clássico cult renovado.

Looke, NetMovies, 97 min.

"Antes do Amanhecer"

A francesa Céline (Julie Delpy) e o americano Jesse (Ethan Hawke) se conhecem num trem de Budapeste a Viena. Depois de decidir descer juntos na capital austríaca, os dois passam a noite conversando sobre assuntos dos mais rasos aos mais profundos.

HBOMax, 101 min.

"Uma Aventura de Babás"

Chris Parker (Elisabeth Shue), 17, fica encarregada de cuidar dos Andersons, seus vizinhos. Quando ela precisa resgatar a amiga Brenda (Penelope Ann Miller) na rodoviária, é obrigada a carregar Sarah (Maia Brewton), 8, o irmão dela, Brad (Keith Coogan), 15, e o amigo dele, Daryl (Anthony Rapp), consigo numa aventura que os leva dos subúrbios a Chicago.

Disney+, 99 min.

"Fuga de Nova York"

Num futuro em que a ilha de Manhattan foi convertida na única prisão de segurança máxima dos Estados Unidos, um grupo de insurgentes joga o avião presidencial contra o presídio. Snake Plissken (Kurt Russell), um detento e ex-soldado, recebe a missão de resgatar o presidente de dentro da perigosa fortaleza em 24 horas.

Prime Video, Telecine, Mubi, 99 min.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Suíte Magnólia"

Já estão disponíveis via Globoplay todos os episódios desta série sobre os donos de um casarão no Rio de Janeiro, em 1985, e seus herdeiros, em 2018. Com Chandelly Braz, Álamo Facó, Lena Brito, George Sauma, Carla Salle e Luiza Lemmertz.

Canal Brasil no Globoplay, oito episódios.

"O Sequestro do Voo 375"

Baseado na história real do sequestro de um voo comercial de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, em 1988. Raimundo Nonato Alves da Conceição (Jorge Paz), inconformado com a situação política do país, decide tomar controle da aeronave e jogá-la contra o Palácio do Planalto, em Brasília, para matar o presidente, José Sarney.

Star+, 107 min.

"As Marvels"

Mais recente capítulo cinematográfico do Universo Marvel, em que uma fenda espacial entrelaça os poderes da Capitã Marvel, Carol Danvers (Brie Larson), da Ms. Marvel (Iman Vellani) e da sobrinha de Danvers, capitã Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Disney+, 105 min.

"Um Dia"

Drama romântico baseado no livro de mesmo nome de David Nicholls, sobre Emma Morley (Ambika Mod) e Dexter Mayhew (Leo Woodall), que depois de se conhecer na noite de formatura, em 15 de julho de 1988, seguem seus caminhos separados. O tempo, porém, os reunirá e afastará, com cada capítulo visitando o par em um 15 de julho. Já foi um filme com Anne Hathaway, mas a série parece ser melhor.

Netflix, 14 episódios.

"A Killer Paradox"

Depois de cometer um assassinato, um homem aparentemente comum se torna um serial killer e começa a ser perseguido por um policial implacável.

Netflix, oito episódios.

ATENÇÃO! "True Detective: Terra Noturna"

Excepcionalmente, o quinto episódio da temporada vai ao ar nesta sexta (9), na HBOMax, por causa do Super Bowl, que acontece no domingo (11).

HBOMax, hoje, às 23h.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Sicario"

Uma agente do FBI (Emily Blunt) se junta a uma força-tarefa para derrubar um chefão do cartel de Sonora, no México. Dirigido por Denis Villeneuve ("Duna").

Na HBOMax até 29 de fevereiro. 121 min.