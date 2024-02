Susan Sarandon defende fala de Lula que compara mortes em Gaza ao Holocausto

São Paulo

A atriz Susan Sarandon, vencedora do Oscar, compartilhou em sua conta na rede social X uma imagem da marca de roupas Wear the Piece com uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A imagem foi retirada de um vídeo no qual Lula comparou as mortes na Faixa de Gaza causadas por Israel ao Holocausto. Ao clicar na imagem no post da atriz, chega-se ao vídeo com a fala. Ela tem mais de 870 mil seguidores no X.

No domingo (18), Lula afirmou que as ações militares de Israel na Faixa de Gaza configuram um genocídio e ainda fez um paralelo com o extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler. "Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou o presidente na Etiópia.

Sua declaração abriu uma crise diplomática com Israel que só tem escalado.

Em seu perfil no Instagram, Sarandon se descreve como atriz, mãe e ativista, e compartilha vídeos e imagens em favor dos palestinos. Ela participou, por exemplo, de um protesto em Washington contra a ação militar de Israel na Faixa de Gaza. A estrela de "Thelma & Loiuse" conta com 1,8 milhão de seguidores na rede social.