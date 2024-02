Transmissão de Kanye West é interrompida após rapper mencionar antissemitismo

São Paulo

Kanye West teve uma transmissão ao vivo interrompida nesta sexta-feira (9) após se autodeclarar antissemita. O rapper revelava faixas de seu novo álbum, "Vultures", na plataforma Veeps, em uma transmissão a partir do ginásio esportivo Chicago's United Center, vestindo uma máscara de Jason, personagem de "Sexta-feira 13".

O rapper Kanye West - AFP

"Eu ainda sou louco, bipolar e antissemita —e ainda sou o rei", cantou. Em seguida, a transmissão foi interrompida, levando quem assistia a acreditar que o rapper foi derrubado do ar por violar regras da plataforma.

Essa não é a única letra problemática de seu novo álbum. Na faixa que leva o nome do disco, o rapper sugere que não pode ser antissemita por ter transado com uma mulher judia.

Mais do que com seus comentários, no entanto, fãs do artista se revoltaram por ele não ter lançado o álbum na transmissão, como acreditavam que ele faria. O disco havia sido previsto para janeiro deste ano, mas o lançamento foi adiado.

Kanye West não falou sobre a derrubada da transmissão até o momento.