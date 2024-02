Viúva de Gal Costa briga com filho da cantora por direitos autorais; ouça o áudio

São Paulo

Um áudio que circula na internet expõe uma briga entre Gabriel Costa Penna Burgos, filho de Gal Costa, e Wilma Petrillo, viúva da cantora e tida como "madrinha" pelo rapaz de 18 anos.

Retrato da cantora Gal Costa, que lançou 'Estratosférica' - Adriano Vizoni/Folhapress

Em quase oito minutos de gravação, Petrillo pressiona Burgos, entre xingamentos, socos na mesa e chantagens emocionais, a assinar uma declaração de reconhecimento de dívidas com o selo Biscoito Fino, que concede aos herdeiros um adiantamento pelos direitos de intérprete da artista.

"Porra, Gabriel, puta que pariu. Não vai assinar, por quê? Por que é o dono da bola agora? Você só faz merda, você", diz a viúva na gravação. "Se você não assinar, a gente não recebe dinheiro e vai passar fome, porque eu não tenho mais um tostão."

Pela gravadora, Gal registrou os discos "Estratosférica - Ao Vivo", de 2017, as versões em estúdio e ao vivo do projeto "A Pele do Futuro", nos dois anos seguintes, além do disco "Nenhuma Dor", lançado em 2021.

A dona da Biscoito Fino havia concedido dois empréstimos a Gal —um antes de sua morte e outro, depois da morte, a pedido da própria viúva.

A gravação foi publicada na noite da última sexta-feira pelo portal Em OFF. Dona da Biscoito Fino, Kati de Almeida Braga, que participa da gravação, numa conversa telefônica com Burgos para tirar dúvidas sobre o documento, confirmou a veracidade do áudio à reportagem, reconhecendo a sua voz. Outra pessoa de confiança da artista afirmou que foi o próprio filho da artista que fez a gravação.

Numa mensagem de texto, Braga se limitou a afirmar à reportagem que "Gal era uma grande amiga". "Ajuda financeira quando possível é natural numa relação de amizade e confiança", ela acrescentou. Procurada, a advogada de Burgos, Luci Vieira Nunes, não quis se pronunciar, assim como seu cliente. Petrillo não foi localizada pela reportagem para comentar o caso.

Em outro momento do áudio, Burgos discute com a viúva sobre a porcentagem a ser recebida no adiantamento. Petrillo afirma que, de início, a proposta era que 75% do valor fosse destinado a ela e 25% para o filho. Em seguida, achou injusto e propôs 50% para cada um. Até o final do áudio, Burgos se recusa a assinar o documento.

Conforme publicado pela coluna Mônica Bergamo, Burgos questiona, na Justiça, a fração do patrimônio reivindicada por Petrillo. A viúva pede o reconhecimento da união estável com a cantora, fruto do relacionamento que durou quase 30 anos. Se reconhecida, Petrillo terá 50% da herança e vai administrar o patrimônio artístico da cantora em acordo com Burgos.