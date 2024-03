Brasil bate recorde de premiados no iF Design Award, o mais importante do setor

São Paulo

O Brasil bateu recorde de projetos premiados na edição deste ano do iF Design Award, a mais importante distinção do setor do mundo, realizada desde 1954 na Alemanha.

Ao todo, foram 71 projetos brasileiros premiados, incluindo três iF Gold Award, o troféu mais cobiçado da competição.

Projeto do Memorial de Brumadinho - Divulgação

Entre os projetos laureados com o iF Gold Award, está a criação da identidade e de sinalização do Memorial de Brumadinho, assinado pela empresa Greco Design. O memorial é um espaço em homenagem às vítimas do rompimento da barragem, na cidade mineira, ocorrido em 2019.

Outro ganhador do prêmio máximo foi o sensor inteligente Treevia Smart Forest, criado pelo Victor Coalhado Ateliê. Preso em árvores, o sensor conecta florestas à internet, sem a necessidade de intervenção humana. Coletando dados como umidade, precipitação e temperatura, o dispositivo auxilia os gestores florestais na compreensão dos efeitos das mudanças climáticas.

Por fim, o terceiro ganhador do iF Gold Award foi a nova identidade visual do Estúdio dos Irmãos Campana, assinado por Pharus Bright Design. Os criadores dessa nova identidade traduziram a singularidade do trabalho de design dos Campana, que há 35 anos se inspiram em materiais familiares aos brasileiros.

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada, em Berlim, no dia 29 de abril. A escolha dos projetos foi feita por 132 especialistas em design, de 20 países.