Como assistir aos shows Lollapalooza, que tem Blink-182 e The Offspring

Todos os shows do Lollapalooza serão transmitidos ao vivo direto do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos três dias de festival. Dois dos palcos passam no Multishow, e outros dois estarão no Bis.

A cantora SZA em show no Madison Square Garden, em Nova York - Nina Westervelt/The New York Times

Haverá ainda um sinal 4K no Globoplay e uma transmissão aberta a não assinantes. Os comentários ficam por conta de Chinaina, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Kenya Sade e Laura Vicente.

Multishow, Canal Bis e Globoplay, a partir de 14h30, 14 anos

O Problema dos 3 Corpos

Uma jovem na China nos anos 1960 emite um sinal que reverbera pelo espaço e pelo tempo até um grupo de mentes brilhantes nos dias de hoje. Os criadores de "Game of Thrones" assinam esta minissérie de ficção científica sobre uma invasão alienígena.

Netflix, 14 anos

Dogman

Uma criança violentada pelo pai encontra no companheirismo de seus cães a motivação para enfrentar seus traumas. Mas a criança cresce e treina os cachorros para atacar. Suspense de ação dirigido por Luc Besson e estrelado por Caleb Landry Jones.

Prime Video, 16 anos

Conectados

Os atores e humoristas Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho, filhos dos lendários humoristas Chico Anísio e Lúcio Mauro, respectivamente, estarão na bancada para conversar sobre suas bem-sucedidas carreiras e novos projetos.

Rádio Transamérica e YouTube, 16h, livre

O Próximo Empreendedor

O novo reality do chef Gordon Ramsay é voltado para os negócios na indústria culinária. Candidatos enfrentam desafios projetados para mostrar suas habilidades empreendedoras e convencer Ramsay de que eles têm o talento para ganhar seu investimento pessoal de US$ 250 mil.

Discovery Home & Health, 19h, 10 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

O ator Renato Borghi, prestes a completar 87 anos, conversa com o colunista Mario Sergio Conti sobre como o teatro mudou sua vida, sua relação com Zé Celso e sua peça mais recente, "O que nos Mantém Vivos?".

GloboNews, 23h30, livre