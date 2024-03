Theatro Municipal de SP demite maestro do Coro Lírico e vira alvo de críticas

São Paulo

Diretor Artístico do Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo, Mário Zaccaro foi demitido no dia 1º deste mês e, agora, 20 dias depois, a decisão vem recebendo críticas de ex-colegas e do Sindicato dos Músicos Profissionais no Estado de São Paulo.

O maestro Mário Zaccaro reverencia o público no fim de récita da ópera 'O Guarani', no ano passado - Mônica Bento/Folhapress

Em nota divulgada nesta semana e compartilhada pelo perfil do Coro Lírico Municipal em suas redes sociais, o sindicato manifestou repúdio à demissão e fala em ironia ao comentar o fim do prazo, também no dia 1º deste mês, da estabilidade garantida no último acordo coletivo firmado com os músicos.

Zaccaro diz à Folha que ficou surpreso com a demissão e que se sentiu desrespeitado. "O Municipal virou um laboratório para pessoas que não sabem nada sobre ópera ou música. A questão real é que sempre fui um crítico ferrenho da OS Sustenidos", diz sobre a administradora do teatro.

"Não acho que haverá renovação com a minha saída, hoje estou infinitamente melhor como maestro. Ano passado, ficou clara a intenção de sucatear o coro."

"Informamos que encerramos a nossa colaboração com o maestro Mário Zaccaro, com profundo respeito e reconhecimento a sua trajetória profissional e ao trabalho que realizou desde 1994 à frente do Coro Lírico", diz o Theatro Municipal de São Paulo em nota.

"Em breve entraremos em contato com os/as integrantes do Lírico para conversar a respeito do processo de escolha da nova liderança." Até lá, a nota afirma que a direção artística ficará a cargo da maestra Érica Hindrikson.

A casa diz ainda que considera este "o momento de promover uma renovação na direção do Coro Lírico, grupo que é de fundamental importância não somente para este teatro como também para a cena artística do Brasil", e que Zaccaro será homenageado durante a temporada da ópera "Carmen" e convidado a reger um programa especial ainda neste ano.

É mais um capítulo no pé de guerra vivido entre a organização social Sustenidos, que administra o teatro, e o Coro Lírico Municipal, que se arrasta há meses.

"Pontuamos o lamentável episódio pelo qual este corpo artístico passou no início de 2023, quando o Coro foi alvo de um suposto 'processo de reavaliação', com a finalidade de demissões em massa, assumido pela mesma gestão. Testes estes nos quais o próprio maestro Mário Zaccaro não faria parte da banca, pois também teria o mesmo destino", diz a nota do sindicato.

"Reiteramos a nossa preocupação com a situação e a manutenção dos quadros do Coro Lírico, assim como as tratativas para o próximo acordo coletivo, pois a intenção declarada de 'renovação' parece voltar a pretender cortes, sem critérios técnicos, que não se relacionam à excelência dos profissionais que lá atuam", afirma ainda, antes de dizer que o sindicato estará "vigilante".