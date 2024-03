Veja a setlist dos últimos shows de Madonna, que confirmou sua vinda ao Brasil

São Paulo

Madonna confirmou está a caminho do Brasil e, ao que tudo indica, vai mesmo fazer seu show no Rio de Janeiro. O esperado é que a apresentação no Brasil siga o roteiro das de sua turnê "The Celebration Tour", que comemora todas as fases de sua carreira e inclui sucessos da cantora como "Like a Virgin", "Vogue" e "Hung Up".

A cantora Madonna em show da 'The Celebration Tour' - Ricardo Gomes/Divulgação

Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (21), Madonna diz simplesmente "Brasil, estou chegando", sem dar detalhes sobre a apresentação, mas segundo pessoas próximas às negociações ouvidas pela Folha, tudo indica que a cantora vai mesmo fazer seu show na praia de Copacabana, no de Rio de Janeiro, como diziam especulações.

Veja a setlist de seus shows.

Primeiro Ato

It’s a Celebration

Nothing Really Matters

Everybody

Into the (Hollywood) Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

Pausa com In This Life

Live to Tell

Like a Prayer

Segundo ato

Interludio - Blond Ambition

Erotica/You Thrill Me

Justify My Love

Fever

Hung Up

Bad Girl

Interludio Ballroom

Vogue

Human Nature

Crazy for You

Terceiro ato

The Beast Within

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

Little Star

I Will Survive, de Gloria Gaynor

La Isla Bonita

Don’t Cry for Me Argentina

I Don’t Search I Find

Quarto ato

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Último ato