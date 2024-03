Documentário da HBO exibe a luta judicial de Alex Jones, um teórico da conspiração

Alex Jones é um pregador de extrema-direita que acha que tudo na imprensa é falso. Assim, difamou as vítimas da escola Sandy Hook assassinadas em 2012 alegando que "era um plano da esquerda para proibir a venda de armas".

Alex Jones, retratado em documentário da HBO, é questionado em julgamento nos Estados Unidos - Tyler Sizemore/Hearst Connecticut Media/Pool/REUTERS

Foi condenado e obrigado a pagar 1 bilhão de dólares para as famílias. Já pediu desconto e falência pessoal. "Alex Jones: Uma Guerra Contra a Verdade", documentário da HBO, acompanha a batalha judicial.

Max, 16 anos

Steve! (martin): Documentário em 2 Partes

O multifacetado Steve Martin tem livros, filmes e shows de stand-up, além de ser exímio banjoísta. E muito engraçado. "Estou feliz que me escolheram para ser tema de uma biografia sobre mim", diz Martin, fazendo graça sobre o documentário de Morgan Neville.

Apple TV+, livre

Todos Já Sabem

Laura, uma espanhola morando em Buenos Aires, volta para a Espanha com os dois filhos para o casamento da irmã. Ela encontra o ex-namorado, Paco, e um evento trágico acaba expondo muitos segredos dos dois. Um suspense com Penelope Cruz, Javier Bardem e Ricardo Darín.

Mubi, 12 anos

Sob Nova Direção

As confusões das amigas Belinha e Pit no gerenciamento de um bar no subúrbio do Rio de Janeiro. Com Heloísa Perissé e Ingrid Guimarães, as quatro temporadas desta série de humor exibida em 2003 estão disponíveis na plataforma.

Globoplay, livre

Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil

A diretora Carol Benjamin fez um filme sobre o pai, que ficou três anos e meio preso durante a ditadura, e a avó, uma dona de casa casada com um militar que aprende política com os filhos e se torna uma militante pela anistia.

Canal Brasil, 21h25, 12 anos

No centro da roda está a professora Heloisa Starling, que acaba de lançar o livro "A Máquina do Golpe - 1964: Como Foi Desmontada a Democracia no Brasil", que narra o que aconteceu há 60 anos, entre 30 de março e 1º de abril de 1964.

TV Cultura, 22h, livre