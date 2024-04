Fã de Madonna viraliza ao postar imagem de show de 1990 e pedir ingresso VIP

São Paulo

Um fã da cantora Madonna viralizou nas redes sociais após publicar uma foto em que ele aparece na plateia da turnê "Blond Ambition", série de shows que a artista realizou em 1990 para promover o álbum "Like a Prayer".

A publicação foi feita para ele convencer o Itaú a concedê-lo um ingresso na área VIP do show que ela fará na praia de Copacabana no próximo sábado (4). O banco está escolhendo para ocupar o espaço fãs da cantora que mostram nas redes sociais sua dedicação à artista.

Imagens de Marco Coelho, fã da cantora Madonna - Marco Coelho no X

"Caríssimo @Itaú , venho por meio desse post pedir como representante sênior e contemporâneo de Madonna que vocês me convidem pra área Vip, pois aos 29 encarei bravamente a multidão pra ver a rainha de perto na Blond Ambition Tour em Londres, já hoje aos 63, não tenho como encarar", escreveu Marco Coelho, nas redes sociais.

A mensagem caiu nas graças dos internautas e já tem 30 mil curtidas no X, antigo Twitter. O jatinho que trouxe a cantora chegou na manhã desta segunda-feira (29) no aeroporto do Galão, no Rio de Janeiro.

A artista vai fazer um show de graça na praia de Copacabana no próximo sábado (4). Ela não teve contato com fãs e foi direto para o Copacabana Palace.

Fãs de Madonna já monitoravam o voo pelas redes sociais. Tanto que o nome dela ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).