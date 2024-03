Google lança mostra virtual em homenagem aos 200 anos do Senado brasileiro

São Paulo

O Google Arts & Culture lança, nesta segunda-feira (25), uma mostra virtual em homenagem aos 200 anos do Senado brasileiro.

A exposição conta com o acervo artístico da instituição, um tour virtual com Street View e histórico dos espaços físicos do prédio do Congresso Nacional em Brasília, que abriga o Senado e foi projetado por Oscar Niemeyer.

O anúncio será feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), durante solenidade do bicentenário, nesta segunda.

O Google Arts & Culture é uma plataforma de arte e cultura criada em 2011. Em parceria com milhares de museus e arquivos ao redor do mundo, o site oferece visitas virtuais gratuitas com a tecnologia Street View.