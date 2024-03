Greta Van Fleet dá última injeção de energia no final do Lollapalooza, neste domingo

São Paulo

O Lollapalooza, ainda lamacento por causa da chuva que se derramou por São Paulo nos últimos dias, terminou na noite deste domingo com os agudos estridentes e as guitarras pesadas da banda Greta Van Fleet.

Algumas centenas de pessoas, as que migraram para o show do grupo após ouvir a sofrência da headliner SZA, continuaram sofrendo, mas para tentar atravessar a lama do chão sem escorregar e alcançar o palco onde tocava o Greta.

A banda americana Greta Van Fleet se apresenta no palco Samsung Galaxy durante show no terceiro dia do festival Lollapalooza 2024, realizado no Autódromo de Interlagos - Folhapress

O jeito foi andar devagarzinho, a passos curtos, torcendo para não cair de cara no barro. Os que conseguiram foram recebidos pela performance de "Safari Song".

O grupo roqueiro, formado por três irmãos e um amigo, alternaram poucas canções a momentos dedicados só a solos de instrumentos. O baterista Danny Wagner arrancou aplausos da plateia várias vezes.

Quem também impressionou foi o vocalista Josh Kiszka, dono de um alcance vocal raro de se ouvir. Com jeito de estrela do rock dos anos 1970, o artista fez bonito na tentativa de energizar o público cansado após um dia inteiro de shows.

"Estão prontos para algo doce, sentimental e sensual?", perguntou Josh antes de tocar "Light My Love". Depois rasgou a garganta com "The Archer".

Tendo passado pelo Brasil pela última vez há dois anos, como show de abertura do Metallica, o Greta Van Fleet soube aproveitar o palco do Lollapalooza para agradar aos fãs e também para conquistar novos ouvintes. Boa última injeção de energia para uma noite repleta de bons shows.