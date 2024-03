'Lei e Ordem', que investiga crimes de caráter sexual, chega à 25ª temporada

São Paulo

"Lei e Ordem", um dos seriados mais estáveis da televisão estreia sua 25ª temporada. Desde 1999, todos os episódios mostram o trabalho da poderosa Unidade de Vítimas Especiais da Polícia de Nova York, que investiga crimes de caráter sexual, liderada pela destemida capitã Olivia Benson.

Imagem da série 'Lei e Ordem: Unidade de Vítimas Especiais' - Divulgação

No episódio de estreia, uma criança nasce e outra desaparece.

Universal TV, 21h30, 16 anos

A Marginal

Dois párias do aeroporto de Orly —uma moradora de rua e um homem com deficiência abandonado pela mãe— embarcam numa inesperada, longa e complexa viagem de carro da França a Portugal em busca do filho dela. Filme francês dirigido por Frank Cimière.

Max, 12 anos

Para que Serve a Arte?

A plataforma tem disponibilizado aulas gratuitas no YouTube como aperitivos de seus novos cursos. Esta, com o professor Felipe Martinez, é a primeira de cinco aulas sobre a função e compreensão do que chamamos de arte.

YouTube Casa do Saber, livre

O Novelo

Cinco irmãos se reencontram já adultos na sala de espera de um hospital porque um homem internado em uma UTI pode ser o pai que eles nunca conheceram. Os cinco revisitam suas memórias enquanto fazem tricô, que aprenderam quando crianças.

Warner e Max, 18h20, 16 anos

Maratona ‘O Caso Escola Base’

Há 30 anos, os proprietários de uma escola paulista foram acusados de abuso sexual de crianças. O caso chocou a opinião pública, a imprensa fez uma cobertura sensacionalista, a escola fechou e os acusados foram praticamente linchados. A investigação policial cometeu erros. Série documental em quatro episódios.

Canal Brasil e Globoplay, 20h30, 14 anos

Provoca

A jornalista Daniela Arbex, vencedora de prêmios como Vladimir Herzog e Jabuti, discute o seu processo de escrita e as histórias por trás de seus livros, da tragédia da Boate Kiss até a pressão que sofreu ao investigar o incêndio no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro.

TV Cultura, 22h, 12 anos