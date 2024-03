Novos filmes de Bruce LaBruce e André Téchiné serão exibidos no Brasil

São Paulo

Seis filmes exibidos na edição deste ano da Berlinale, o Festival de Cinema de Berlim serão exibidos no Brasil pela Imovision. Entre eles está "The Visitor", nova obra do polêmico diretor canadense Bruce LaBruce, famoso pelo uso escancarado de sexo em suas obras.

'The Visitor', de Bruce LaBruce, que reimagina 'Teorema' (1968), de Pier Paolo Pasolini - Divulgação

Além de "The Visitor", os filmes "My New Friends", do francês André Téchiné, "My Favourite Cake", dos iranianos Behtash Sanaeeha e Maryam Moghadam, "Black Tea", do mauritano Abderrahmane Sissako, "Sebastian" do britânico Mikko Mäkelä, e "A Silence", do belga Joachim Lafosse, foram adquiridos pela Imovision.

Dentre eles, "My Favourite Cake", dos mesmos diretores de "O Perdão", e "Black Tea", do mesmo diretor de "Timbuktu", concorreram ao Urso de Ouro, o principal prêmio do festival. Quem saiu vencedor da categoria foi "Dahomey", de Mati Diop.

"The Visitor", de LaBruce, integrou a mostra paralela Panorama no Festival de Berlim. O longa, ambientado em Londres e que reimagina "Teorema", de 1968, de Pier Paolo Pasolini, acompanha um refugiado que é encontrado nu dentro de uma mala na margem do rio Tâmisa e passa a seduzir sexualmente membros de uma família burguesa de classe alta, da qual passa a ser funcionário.

Já "My New Friends", o novo filme de Téchiné, é estrelado pela atriz Isabelle Huppert. Ela dá vida a uma agente especializada na polícia científica, que tem sua vida perturbada pela chegada de um jovem casal e sua filha pequena em seu condomínio. A personagem descobre que o pai da criança é um ativista anti-polícia.