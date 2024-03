Globo altera cenas com diabinho em 'Renascer' para não afastar público religioso

São Paulo

A TV Globo cortou e alterou cenas da novela "Renascer" para dar menos destaque ao diabinho do personagem José Inocêncio, interpretado na segunda fase por Marcos Palmeira. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, a emissora teme afastar uma fatia dos telespectadores por razões religiosas.

Se na versão original de "Renascer" o diabinho era exibido com clareza de detalhes nas cenas, no remake da novela ele vem tendo aparições tímidas. A coluna afirma que uma sequência da primeira fase em que a figura apareceria em 3D acabou cortada.

Procurada pela Folha, a assessoria de imprensa da emissora não enviou um retorno sobre a decisão até a publicação deste texto.

José Inocêncio, vivido por Marcos Palmeira, na segunda fase de 'Renascer' - Fabio Rocha/Globo

Nessa cena, José Inocêncio —na ocasião, vivido por Humberto Carrão— colocaria o diabinho junto a um altar de Nossa Senhora. O site Notícias da TV, que diz ter tido acesso a roteiros de "Renascer", afirma que o público veria a criatura dançando, como se estivesse zombando da decisão do dono.

De acordo com os veículos, as imagens do cramulhão —termo usado para se referir ao demônio e diabo, bastante usado na novela— têm sido editadas com computação gráfica para que ele não fique tão evidente. Efeitos de reflexo no vidro da garrafa em que ele habita também estariam sendo utilizados.

Outra mudança na versão atual de "Renascer" em relação à original acontece na trama do personagem Lívio, vivido agora por Breno da Matta. No primeiro folhetim, criado por Benedito Ruy Barbosa e exibido em 1993, ele ficava em dúvidas sobre seguir ou não a vida religiosa após se apaixonar por Joana, interpretada por Alice Carvalho. No remake, Breno da Matta é um pastor e o envolvimento amoroso foi cortado.

Neto de Benedito Ruy Barbosa, Bruno Luperi é o responsável pela adaptação de "Renascer" para os tempos atuais, mais de 30 anos depois de a trama original ter sido exibida na Globo. A novela das nove estreou em janeiro e fica no ar até setembro.