Festival de Berlim divulga lista de selecionados com filme de Juliana Rojas

São Paulo

O Festival de Berlim, um dos mais importantes eventos de cinema do mundo, anunciou nesta segunda-feira sua seleção de filmes para este ano. A premiação será realizada de 15 a 25 de fevereiro.

Retrato da cineasta Juliana Rojas - Felipe Gabriel/Projetor/Folhapress

O filme "Cidade; Campo", da brasileira Juliana Rojas, foi escolhido para a mostra paralela Berlinale Encounters. Estrelado por Bruna Linzmeyer, o longa-metragem conta histórias de pessoas que migram entre cidade e campo.

Na mostra principal, em que as produções concorrem pelos troféus Urso de Ouro e Urso de Prata, há títulos como "La Cocina", "Black Tea" e "Small Things Like These", que tem no elenco Cillian Murphy, o protagonista de "Oppenheimer".

Veja a seguir os selecionados.

Competição internacional

"Small Things Like These", de Tim Mielants

"Another End", de Piero Messina

"Architecton", de Victor Kossakovsky

"Black Tea", de Abderrahmane Sissako

"La Cocina", de Alonso Ruizpalacios

"Dahomey", de Mati Diop

"A Different Man", de Aaron Schimberg

"L’Empire (The Empire)", de Bruno Dumont

"Gloria!", de Margherita Vicario

"Hors du temps (Suspended Time)", de Olivier Assayas

"In Liebe, Eure Hilde (From Hilde, With Love)", de Andreas Dresen

"Keyke mahboobe man (My Favourite Cake)", de Behtash Sanaeeha and Maryam Moghaddam

"Langue Etrangere", de Claire Burger

"Me el Ain (Who Do I Belong to)", de Meryam Joobeur

"Pepe", de Nelson Carlos de Los Santos Arias

"Shambhala", de Min Bahadur Bham

"Sterben", de Matthias Glasner

"Des Teufels Bad (The Devil’s Bath)", de Severin Fiala and Veronika Franz

"Vogter (Sons)", de Gustav Moller

"Yeohaengjaui pilyo (A Traveler’s Needs)", de Hong Sangsoo

Berlinale Encounters