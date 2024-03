Onde assistir a 'Fotógrafo', série documental da National Geographic

São Paulo

"Fotógrafo", série documental produzida pela National Geographic, fala sobre os mais extraordinários contadores de histórias visuais do mundo, os fotógrafos. Cada episódio acompanha a vida de um fotógrafo, da infância até a realização profissional, trazendo imagens incríveis produzidas por eles.

Cena de 'Fotógrafo', da National Geographic - Divulgação

Do universo embaixo d’água à partida de um foguete, do povo em Bangladesh até Beyoncé antes dos 30. Seis episódios disponíveis.

Disney+, livre

Os Gigantes

O projeto "Fragmentos" recupera dois episódios da novela de Lauro César Muniz que, em 1979, debatia a prática da eutanásia no Brasil. Paloma Gurgel, personagem interpretada por Dina Sfat, volta do exterior para visitar o irmão gêmeo, internado em coma. Ela desliga os aparelhos que o mantêm vivo e tem de enfrentar uma batalha judicial por isso.

Globoplay, 14 anos

Os Farofeiros

Quatro colegas de trabalho decidem levar suas famílias para passar o feriado numa casa de praia. Quando chegam lá, descobrem que o lugar está caindo aos pedaços e o momento de descanso vira uma grande confusão.

Megapix, 21h, 12 anos

Avisa Quando Chegar

Histórias reais de mulheres desaparecidas que deixaram apenas uma mensagem de texto como última pista. Os fatos são contados pelas sobreviventes em primeira pessoa em entrevistas, recriações, textos e registros telefônicos até a resolução. Série documental inédita com episódios diários.

A&E, 21h55, 10 anos

Belas e Recatadas

Para salvar sua irmã Lena de um casamento arranjado, Ria tenta realizar o mais ambicioso sequestro em nome da independência e da sororidade. Uma comédia inglesa que mistura elementos de Bollywood e com artes marciais.

Telecine Cult, 22h, 14 anos

Provoca

Marcelo Tas conversa com Milhem Cortaz, que conta o que aprendeu sendo padeiro e o que o leva para a profissão de ator. Ele também fala sobre sua relação com as drogas e como ajudou um amigo a sair delas.

TV Cultura, 22h, livre

Profissão Repórter

O programa conta as histórias de famílias afegãs, haitianas e africanas que escolheram o Brasil para recomeçar suas vidas e como as crianças têm protagonismo no processo de adaptação dos pais estrangeiros.

TV Globo, 00h, livre