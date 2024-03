Onde assistir a segunda temporada de 'O Viajante Relutante com Eugene Levy'

São Paulo

O ator e comediante Eugene Levy, que detesta viajar, volta a viajar. A segunda temporada tem foco na Europa e começa pela Suécia, onde Levy participa das tradicionais festividades de midsommar, que acontece no solstício de verão do Hemisfério Norte.

O ator Eugene Levy - Divulgação/ Apple

Ele segue para a Escócia, terra natal de sua mãe, e ainda faz episódios no sul da França, na Itália, no sul da Espanha e nas ilhas gregas. Tudo a contragosto.

Apple TV+, livre

Fórmula 1

A segunda das 24 corridas da temporada, o Grande Prêmio da Arábia Saudita, em Jeddah, é transmitida um dia antes de começar o mês sagrado dos muçulmanos, o Ramadã.

Band, band.com.br e Bandplay, 13h30, livre

Wonka

Baseado em "A Fantástica Fábrica de Chocolate", de Roald Dahl, o jovem Willy Wonka conhece os oompa loompas antes de se tornar dono da maior fábrica de chocolate do mundo. Timothée Chalamet é o terceiro a viver o personagem. Antes dele, Gene Wilder e Johnny Depp encarnaram o papel, em 1971 e 2005. Os três filmes estão na Max.

Max, 10 anos

Traffic: Ninguém Sai Limpo

Filme que deu a Steven Soderbergh o Oscar de direção em 2001, a Stephen Gaghan, o de roteiro, e a Benício del Toro, o de ator coadjuvante. Explora o narcotráfico visto de diferentes perspectivas —do traficante, da lei e do usuário—, todas com o mesmo fim.

MGM TV+ ou para alugar na Claro TV, 16 anos

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Eddie Redmayne encabeça o elenco desta aventura do universo mágico criado por J. K. Rowling, neste primeiro derivado de "Harry Potter". Ele faz um magizoologista excêntrico chamado Newt Scamander.

SBT, 22h15, 12 anos

Mulher Oceano

Na plataforma do Sesc, o primeiro filme da cineasta Djin Sganzerla. Realizado no Japão e no Brasil, conta a história de duas mulheres brasileiras que têm uma profunda ligação com o mar. Hannah, uma escritora, e Ana, uma nadadora.

Sesc TV, sesctv.org.br, 22h, 12 anos