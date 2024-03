Onde ver o Troféu - Que História É Essa, Porchat?, que premia melhores relatos

São Paulo

Fabio Porchat e Dani Calabresa comandam a quarta edição do prêmio que escolhe as melhores histórias contadas no programa ao longo de 2023.

Fábio Porchat - Juliana Coutinho abr.2023/Globo

Os premiados são escolhidos pelo público em categorias que incluem histórias de viagens, as mais engraçadas, as de perigos, as histórias de bar e a melhor história. Anitta, Andreia Horta, Deborah Secco, Heloísa Perissé, Paula Burlamaqui e Nicole Bahls são finalistas.

GNT, 21h45, e Globoplay, com sinal aberto para não assinantes

Carros dos Sonhos com Robert Downey Jr.

O ator, que concorre a um Oscar no domingo, tem uma coleção de carros clássicos que ele quis converter em veículos elétricos e mais eficientes. Nesta série documental em seis episódios são seis carros, que serão doados a fãs (nos Estados Unidos e Canadá).

Max, livre

O Programa: A Indústria dos Internatos Abusivos

Série documental investigativa sobre um internato de Nova York que prometia doutrinar "jovens difíceis", mas abusava física e mentalmente dos alunos. A diretora da série, Katherine Kubler, fala em primeira pessoa do trauma que sofreu quando foi internada.

Netflix, 17 anos

Provoca

Marcelo Tas entrevista o filósofo Mario Sergio Cortella, que completa 70 anos. No bate-papo, fala sobre a vontade de ser Papa quando criança, sua experiência como monge na Ordem dos Carmelitas Descalços e a saudade do silêncio.

TV Cultura, 22h, livre

O Plano Perfeito

Um assalto a um banco obriga um detetive a negociar com o chefe da quadrilha a liberação dos reféns. Filme dirigido por Spike Lee. No elenco nomes como Denzel Washington, Clive Owen e Jodie Foster.

Megapix, 23h30, 12 anos

Profissão Repórter

De acordo com o IBGE, jovens no Brasil com idade entre 18 e 24 anos têm menos chance de conseguir um emprego formal do que um adulto. A equipe de reportagem ouviu histórias de quem busca o primeiro emprego e quem opta pelo trabalho informal.

Globo, meia-noite, livre