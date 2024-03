Onde ver 'Taylor Swift: The Eras Tour', filme da turnê que chega ao streaming

São Paulo

"Taylor Swift, The Eras Tour (Taylor’s Version)", filme que documenta o show histórico da cantora Taylor Swift, chega ao streaming com quatro músicas adicionais à versão que esteve no cinema. Dirigido por Sam Wrench, foi filmado em agosto de 2023, durante três apresentações em Inglewood, Califórnia.

A cantora Taylor Swift - AFP

A própria cantora negociou a distribuição e exibição de "The Eras Tour", incluindo o preço (nos Estados Unidos, o ano de seu nascimento). Acabou se tornando a maior bilheteria da história de um filme de show.

Disney+, livre

Chicken Nugget

Um suspense cômico com premissa surreal produzido na Coreia do Sul, é, no mínimo curioso. Uma jovem entra em uma máquina da fábrica do pai e se transforma em nugget de frango. A partir daí, o pai e um amigo apaixonado por ela seguem uma jornada caótica para trazê-la de volta à forma humana.

Netflix, 14 anos

A Terra Vista do Coração

Cientistas, escritores e artistas juntam-se ao astrofísico Hubert Reeves e ao filósofo Frédéric Lenoir, autor especializado em espiritualidade, para nos alertar sobre a iminente ameaça à biodiversidade do planeta e como podemos preservá-la.

Aquarius, 14 anos

O Precursor

O documentário narra a vida conturbada da figura bíblica de João Batista. Cenas de ficção e entrevistas com especialistas narram a vida do personagem que foi prenunciada em escrituras, revelando seu profundo significado.

TV Aparecida, 21h15, 10 anos

O Que Está Por Vir

Isabelle Huppert interpreta uma professora de filosofia, Nathalie, que tem dois filhos e mora há 25 anos com o marido, também professor. Ela é realizada profissionalmente e sua vida é tranquila, mas aos 55, o marido pede o divórcio e tudo na vida dela começa a ruir.

Film & Arts, 22h, 14 anos

Diálogos com Mario Sérgio Conti

A entrevistada desta semana é a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, recém-eleita para a Academia Brasileira de Letras. Falará de história e racismo, da situação das mulheres na cultura nacional e na ABL.

GloboNews, 23h30, livre