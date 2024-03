Justin Timberlake reúne 'N Sync em show pela primeira vez em mais de dez anos

São Paulo

Justin Timberlake reuniu os integrantes de sua antiga boy band, o 'N Sync, no palco pela primeira vez desde 2013 —e pela segunda vez desde a separação do grupo, em 2002. Eles se apresentaram juntos de surpresa durante um show do cantor na última quarta-feira (13), em Los Angeles.

Segundo o Variety, Timberlake estava encerrando seu show quando os quatro outros ex-integrantes da banda, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick, surgiram no palco. Eles fizeram uma apresentação curta, que começou com uma performance de "Gone" e incluiu outros hits da fase áurea, entre 1995 e 2002.

O 'N Sync durante aparição no Video Music Awards, da MTV americana, no ano passado - Brendan Mcdermid/REUTERS

O quinteto também cantou junto a inédita "Paradise", parceria entre a banda e Timberlake que estará presente em "Everything I Thought It Was", novo álbum do cantor. O disco, promovido no evento em Los Angeles, será lançado nesta sexta-feira (15).

A última vez que o 'N Sync cantou junto foi em 2013, no Video Music Awards, premiação da MTV dos Estados Unidos. Na ocasião, Timberlake recebeu o prêmio Video Vanguard Award. Antes disso, a última apresentação do quinteto havia sido antes do fim da banda, no começo dos anos 2000.

Uma reunião do 'N Sync tem sido aguardada pelos fãs da boy band desde que eles lançaram seu último disco, "Celebrity", em 2001. Timberlake desde então manteve uma carreira solo bem-sucedida, emplacando hits e se tornando um dos grandes nomes da música pop americana.

Em 2019, os ex-integrantes do 'N Sync, com exceção de Timberlake, fizeram uma participação no show da cantora pop Ariana Grande no festival americano Coachella. Em setembro do ano passado, eles lançaram uma música inédita juntos, "Better Place", a primeira em quase 20 anos.

Após o lançamento da nova música —parte da trilha sonora do filme "Trolls Band Together", estrelado por Anna Kendrick e Timberlake —, os fãs especularam que a boy band poderia se reunir para um projeto mais robusto, como uma turnê de reunião ou o lançamento de um álbum. Mas desde que a faixa chegou ao mundo, o quinteto só fez algumas aparições em eventos e nas redes sociais.

"Everything I Thought It Was", sexto álbum solo de estúdio de Timberlake também renderá uma turnê mundial. A excursão começa em abril e não há previsão de passagem pelo Brasil —a última vez que o cantor esteve por aqui foi no Rock in Rio de 2017.