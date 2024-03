Onde ver 'Todos Menos Você', comédia romântica inspirada em Shakespeare

São Paulo

Bea e Ben, interpretadas por Sydney Sweeney e Glen Powell, se conhecem, saem uma vez e é perfeito, mas eles não ficam juntos por acharem que um não quer nada com o outro, o que é um mal-entendido.

Sydney Sweeney e Glen Powell em 'Todos Menos Você' - Divulgação

Até que os dois são forçados a conviver outra vez quando vão para um casamento na Austrália e pretendem ser um casal. Comédia romântica inspirada em "Muito Barulho por Nada", de Shakespeare.

Compra ou aluguel no Prime Video e Apple TV, 16 anos

Encantados

A segunda temporada da série de humor traz de volta a rotina dos personagens do supermercado que à noite vira quadra de escola de samba. A influencer digital salva o supermercado da falência e se proclama gerente, enquanto a vilã da vez, Dalva, ocupa o lugar de Madurão.

Globoplay, 12 anos

Os Doces Bárbaros

O documentário retrata o encontro histórico de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia em 1976, quando se juntaram para criar o grupo Doces Bárbaros e sair em turnê celebrando uma década de suas carreiras.

ItaúPlay, 14 anos

Atômica

Charlize Theron interpreta Lorraine Broughton, uma agente do MI6 que é enviada para Berlim na Guerra Fria para investigar o assassinato de um oficial e recuperar uma lista de agentes duplos, uma missão praticamente impossível.

Studio Universal, 21h, 16 anos

A Estrada

Estrelado por Viggo Mortensen e Kodi Smit-McPhee, o filme serviu de inspiração para o jogo "The Last of Us", que gerou a série de sucesso. Na trama, a Terra foi destruída, pai e filho sobreviveram e saem caminhando por lugares desertos, onde há apenas cinzas, em busca de alimento.

A&E, 22h45, 16 anos

Cine BBB

Sessão especial no Big Brother —eles assistem ao primeiro episódio da série "Irracional - A Ciência do Crime", sobre um cientista que utiliza uma abordagem única para compreender o comportamento humano, enquanto investiga crimes de alto risco.

TV Globo, 23h15, 14 anos