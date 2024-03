Série documental investiga história do profeta Moisés com especialistas

São Paulo

De pária e assassino a profeta libertador do povo hebreu. Das das margens do rio Nilo ao Monte Sinai e o Mar Vermelho, a surpreendente história de Moisés é o tema de "Testamento: A História de Moisés", docudrama em três episódios.

Cena de "Testamento: A História de Moisés" - Divulgação

A produção combina depoimentos de teólogos e historiadores com recriações majestosas, que ilustram alguns dos acontecimentos mais marcantes da Bíblia, do Alcorão e da Torá.

Netflix, 14 anos

Quem Fizer Ganha

Nas eliminatórias da Copa de 2001, a seleção da Samoa Americana perdeu para a Austrália por 31 a 0. Com essa premissa, o diretor e roteirista Taika Waititi criou uma comédia sobre um treinador rebelde disposto a fazer esta mesma seleção tentar a classificação para a Copa do Mundo de 2014.

Star+, 12 anos

Trem-bala

Um assassino azarado é recrutado para coletar uma maleta em um trem-bala no Japão. O problema é que no trem há outros assassinos com o mesmo objetivo. O filme é uma comédia de ação estrelada por Brad Pitt e Sandra Bullock.

Prime Video, 16 anos

O Circo Voltou

Um documentário sobre o estilo de vida do mestre circense José Wilson Moura Leite, conhecido como Zé Wilson, e sua escola Circo Picadeiro, numa jornada de volta à sua cidade em Alagoas. Documentário dirigido por Paulo Caldas.

Canal Brasil, 21h, livre

Paris

Uma obra de teatro e dança sobre o trabalho de grandes artistas que viveram em Paris durante o século 20, como Cole Porter, Coco Chanel, Isadora Duncan e Pablo Picasso, entre tantos outros. Uma montagem de Jorge Takla com coreografia de Anselmo Zolla.

Arte 1, 21h30, livre

Cine BBB TV

Um homem embarca num avião com destino ao Havaí quando um sargento em terra recebe um alerta sobre um ataque iminente. Enquanto o medo se espalha a bordo, as forças antiterrorismo tentam pousar o avião. Essa é a premissa do filme que os brothers vão assistir, "Alerta de Emergência".

Globo, 23h15, 14 anos