Tapete vermelho do Oscar tem Emma Stone e indígenas osage; veja galeria de looks

São Paulo

A cerimônia do Oscar, maior premiação da indústria cinematográfica, acontece neste domingo (10), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Entre as estrelas que desfilaram no início do evento, o destaque foi para as atrizes Sandra Huller, com um vestido preto de obreiras gigantes, e Emma Stone, que disputa a estatueta de melhor atriz com "Pobres Criaturas".

Emma Stone no tapete vermelho do Oscar - Frederic J. Brown/AFP

Membros da Osage Nation também desfilaram no tapete vermelho, em ocasião do filme "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese.