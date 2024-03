Manifestantes pró-Palestina protestam e levam a reforço na segurança do Oscar

São Paulo

Cerca de mil pessoas estão em frente ao Teatro Dolby, localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde acontece a cerimônia do Oscar, pedindo pelo cessar-fogo na Faixa de Gaza. A informação é do Los Angeles Times.

Manifestantes pro-Palestina protestam em frente ao Teatro Dolby, em Los Angeles, onde acontece o Oscar - Carlin Stiehl/Reuters

Enquanto os manifestantes carregam bandeiras da Palestina do lado de fora da premiação mais importante da indústria cinematográfica, do lado de dentro estrelas como Billie Eilish e Ramy Youssef desfilam no tapete vermelho com broches pelo cessar-fogo imediato.

Em outubro, 55 artistas assinaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo pelo cessar-fogo. O país é historicamente aliado de Israel. Entre os signatários, estavam estrelas como Mark Ruffalo, Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart e Kristen Stewart, entre outros.

"Libertem a Palestina!", gritaram os manifestantes na noite deste domingo, enquanto um cartaz dizia "enquanto você assiste, bombas são lançadas", em referência ao Oscar.

Segurança reforçada

Ainda segundo o Los Angeles Times, a segurança foi reforçada em frente ao Teatro Dolby. A polícia está vigiando as imediações do local, e convidados precisam passar por três postos de controle antes de chegarem ao tapete vermelho.